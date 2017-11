¿Todavía no conoces el mejor servicio financiero a tu disposición?

A pesar de que la situación económica ha mejorado un poco en los últimos años, especialmente si tenemos en cuenta la época de crisis por la que ha pasado nuestro país, todavía son muchas las personas que necesitan conseguir un dinero extra con el que poder hacer frente a algún imprevisto que pueda surgir en un momento determinado. Un dinero extra que hasta hace relativamente poco tiempo era difícil de conseguir y a menudo se traducía en perder mucho tiempo en gestiones y en muchos papeleos en los bancos.

No obstante, gracias a Internet, la situación ha cambiado mucho dado que cada vez son más las opciones que tenemos a nuestra disposición para obtener ese capital privado que nos haga la vida más fácil y que no vemos en los bancos. De hecho, y a pesar de que este tipo de capital no sea ninguna novedad en el mercado financiero, la diferencia radica en que podremos conseguir esos créditos que no nos dan los bancos, sin necesidad de dar explicaciones relacionadas con el motivo que nos lleva a pedir el préstamo, independientemente de si estamos en el paro o no y sin la necesidad de justificar nuestros ingresos mensuales como parte de las condiciones para obtenerlo. Es más, incluso podremos conseguir este tipo de capital si nos encontramos en alguna de las listas de morosos como RAI o ASNEF, dado que eso tampoco supondrá un motivo para renunciar a nuestros sueños y a nuestros proyectos de futuro.

Además, otra de las ventajas de este tipo de préstamos es la rapidez de los mismos, dado que en apenas 24 horas obtendremos una respuesta a nuestra solicitud, después de la cual ya podremos disfrutar de nuestro dinero, sin cobros por adelantado y con un servicio personalizado gracias al cual recibiremos asesoramiento en todo momento para ver cuál es la mejor opción que se adapta a nuestras necesidades.

De hecho, muchas veces en lugar de pedir un capital privado nos interesará más saber qué condiciones rodean a las hipotecas privadas para poder sacar el máximo partido a las mismas y conseguir ahorrar mes a mes en lugar de ver cómo se nos acumulan las facturas. Al fin y al cabo, todos queremos tener nuestro hogar en propiedad pero eso no tiene que significar que tengamos que renunciar a nuestros proyectos por la falta de liquidez de los bancos.

En ese sentido, y al igual que hemos visto con las diferentes opciones de préstamos con los que obtener un capital extra, la ventaja que nos encontramos con estas nuevas empresas que ponen a nuestra disposición todo tipo de servicios financieros e inmobiliarios a través de Internet (como puede ser el caso de Credit Cash, entre muchos otros) va más allá de la seguridad de saber que obtendremos ese dinero extra que necesitamos. Es más, la verdadera ventaja de este tipo de servicios es que el bienestar de los clientes es la base de todas las operaciones que se realicen por lo que la flexibilidad, la variedad de opciones y la personalización están presentes en todo momento como la única forma de garantizar un buen resultado.

¿Sabes cómo gestionar mejor tus diferentes deudas? La reunificación de deudas es la respuesta que estás buscando

Por otro lado, no podíamos hablar de todas estas ventajas y servicios financieros sin mencionar de una de las opciones con las que sin duda veremos mejorar sustancialmente nuestra situación económica: la reunificación de deudas.

Para todas aquellas personas que no sepan muy bien en qué consiste este concepto, de manera general, la reunificación de deudas es un recurso gracias al cual podemos contratar un nuevo préstamo con el que estaremos cubriendo el importe total de las deudas que tengamos, agrupando de esta manera todas nuestras deudas y consiguiendo un pago mensual inferior. Es decir, será una forma de conseguir mejorar nuestra situación mes a mes, dado que a pesar de tener que seguir haciendo frente a las deudas que tengamos, la cantidad que debemos pagar cada mes será inferior por lo que contaremos con más efectivo.

De nuevo, y como ya hemos mencionado antes, si contamos con el servicio de una empresa especializada en este tipo de cuestiones, no solo recibiremos una respuesta rápida en menos de 24 horas como sucede a la hora de pedir capital privado o incluso de mejorar nuestra hipoteca sino que es una opción también disponible para todas las personas, independientemente de la situación económica en la que se encuentren de partida.

Como podemos ver, cada vez son más las opciones a nuestra disposición con las que poder hacer realidad nuestros sueños, sin gestiones infinitas, sin tener que cumplir requisitos imposibles y dando respuesta a las necesidades de los clientes.