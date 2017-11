Más de la mitad de los riojanos reconocen ser sedentarios

De casa al trabajo en coche y viceversa, una jornada laboral delante del ordenador, un tentempié rápido en el bar, cenar viendo la tele y a descansar en el sofá; esta rutina diaria de 'estar sentados' es la habitual para la mayoría de los españoles.

Unos hábitos típicos de sociedades desarrolladas y altamente tecnificadas que lleva a que, en nuestro país, 17 millones de personas entre 18 y 65 años se reconozcan sedentarios o poco activos (más 116.000 de ellos riojanos) y el 23 por ciento, el equivalente a 7 millones, admita "no moverse nada de nada", ni tan siquiera caminar con regularidad. El mismo porcentaje que en La Rioja, lo que supone casi 46.000 personas en esta comunidad.

Unos datos que, puestos en contexto, resultan realmente alarmantes, ya que según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el sedentarismo multiplica por 4 el riesgo de sufrir hipertensión , incrementa un 18 por ciento el consumo de medicamentos, y aumenta los casos de cáncer de mama y de colon un 10 por ciento y un 40 por ciento, respectivamente. Todo ello se traduce en la reducción de la esperanza de vida, ya que las personas sedentarias tienen viven 7 años menos que las que realizan una actividad física adecuada.

Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio 'Un país en el sofá: el problema del sedentarismo en España', presentado en Madrid por Vivaz, la marca de seguros de Salud de Línea Directa Aseguradora, S.A., que analiza las opiniones extraídas de 1.700 entrevistas realizadas a personas entre 18 y 65 años sobre sus hábitos de actividad física y sus opiniones sobre las causas del sedentarismo en España.

Pero los datos no acaban aquí. Según este informe, la situación es aún peor en el caso del deporte. De hecho, 2 de cada 3 españoles (unos 20 millones de personas) no hacen casi ejercicio -126.000 en La Rioja (63 por ciento) - y 11 millones (71.000 de ellos riojanos), admiten no practicarlo nunca.

Además, los niños tampoco se libran: 1 de cada 3 padres en España, el 15 por ciento en el caso de La Rioja, afirma que sus hijos de entre 10 y 18 años "no hacen el suficiente deporte" . O dicho de otra forma y sin rodeos: España es un país sedentario. Esta realidad tiene consecuencias: el 60 por ciento de los españoles (54 por ciento en La Rioja) reconocen sufrir sobrepeso y al 9 por ciento, equivalente a casi 3 millones de personas, (5.600 de ellos riojanos), le "sobran 20 kilos o más", una situación que conlleva importantes riesgos cardiovasculares.

Por género, las mujeres reconocen menos sobrepeso que los hombres, mientras que éstos, califican su exceso de peso como "moderado", situándolo entre 0 y 10 kilos.