Cambia no acudirá a los actos institucionales del 25N como protesta por las políticas del PP

Cambia Logroño no acudirá a los actos institucionales convocados con motivo del Día contra la Violencia de Género. Según detallan en un comunicado, el pasado martes 14 de noviembre, el Partido Popular, "valiéndose de su mayoría absoluta en el Senado, rechazó una moción que garantizaba la asistencia jurídica y psicológica a las mujeres víctimas de violencia machista. Todas las fuerzas políticas de la Cámara Alta, salvo el PP, sí apoyaron una iniciativa que instaba al Gobierno a modificar dos apartados de la Ley de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género".

Ante esta actitud, con la que consideran que el PP ha demostrado hasta dónde llega su compromiso con las víctimas de violencia machista, Cambia Logroño "se ve en la obligación ética, moral y política de rechazar la invitación a asistir a los actos institucionales a los que ha sido invitada como fuerza política con representación institucional en el Ayuntamiento de Logroño".

Insisten en su comunicado en que "hablar del terrorismo machista es hablar de una lacra que desangra nuestra sociedad y no hay ninguna razón para no aprobar una iniciativa que pretende poner a disposición de las víctimas medidas y herramientas para proteger su seguridad y para conseguir un correcto desarrollo de sus vidas una vez han sufrido un episodio de violencia machista. No hay excusas que valgan para justificar la postura del Partido Popular".

Con esta acción, Cambia Logroño vuelve ha reafirmar su decisión de "luchar contra un sistema machista y patriarcal, como así demostramos día a día desde el Ayuntamiento de Logroño a través de las mociones e iniciativas presentadas que buscan dotar a las mujeres de herramientas para su empoderamiento y de reducir la brecha social que sufren. Para acabar con la violencia machista hacen falta medidas efectivas, dotadas presupuestariamente y aplicadas con celeridad, no fotos, actos, ni palabras vacías, como nos tiene acostumbradas el Partido Popular".