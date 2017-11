Acción de Gracias también se celebra en Logroño

Tumultuosas reuniones familiares, mesas llenas de comida, un gran pavo asado...todos tenemos bien clara la imagen de una celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos, las películas y series se han encargado de ello. Se trata de un día muy importante para todo americano, incluso cuando está fuera de casa. Un nutrido grupo de estadounidenses tratará hoy de trasladar el espíritu de esta celebración a Logroño, a miles de kilómetros de su hogar.

La mayoría de ellos están trabajando como profesores lectores en distintos colegios de La Rioja y disfrutando a tope de todos los encantos de la comunidad, aunque hoy su corazón estará en Estados Unidos. "Es duro pasarlo lejos un día tan tradicional y también será duro para mi familia que yo no esté allí", explica a Rioja2 Kathleen Barber.

Y es que este día es incluso más importante para ellos que Navidad: "Acción de Gracias está más enfocado a la familia, mientras que Navidad ya sólo son regalos y fiesta", detalla esta estadounidense de Carolina del Sur, quien ha organizado una cena de Acción de Gracias en su casa con unas 20 personas, la mitad de ellos americanos y la otra mitad, españoles, como ya hizo también el año pasado.

El menú será el tradicional, pero con algunas variaciones obligadas. "En lugar de pavo asado, cenaremos pollo, porque es más fácil de conseguir, más barato y también más fácil de cocinar". No faltará un relleno especial que cocinan en todas las casas estadounidenses, hecho con pan y especias, además de apio y puré de patata, y también las tradicionales oraciones para dar las gracias.

"Tratamos de mantener el sentido de Acción de Gracias y hablar de las cosas por las que debemos estar agradecidos, pensar en las personas que se preocupan por nosotros y en quien podemos confiar. Su significado es incluso más importante cuando estás fuera de casa", describe Kathleen.

Por qué se celebra Acción de Gracias Esta fiesta se celebra el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos y el segundo lunes de octubre en Canadá. Tiene su origen a principios del siglo XVII en Plymouth, Massachusetts, cuando los colonos ingleses no tenían comida suficiente para alimentarse y los nativos de la tribu Wampanoag les ayudarán dándoles semillas y enseñándoles a pescar. A partir de ahí, comenzó a celebrarse un festival de la cosecha como una tradición año tras año.

Víspera del Black Friday

La celebración de Acción de Gracias es un puente muy esperado por todos los americanos. Siempre es festivo en jueves y viernes y en los últimos años la fiesta se extiende hasta la noche, con un 'Friends Giving' . "Después de la comida con la familia, nos juntamos con los amigos. Es una excusa para cenar juntos y seguir celebrando", explica Kathleen.