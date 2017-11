Cáritas alerta de un nuevo fenómeno de pobreza, los sinkies

Luis trabaja a jornada completa en restauración. Su novia María trabaja a media jornada en una tienda de ropa. Entre los dos no llegan a los 1.500 euros al mes. Quieren tener hijos pero, de momento, es imposible porque el alquiler y los demás gastos del día a día alejan cada vez más su ilusión de ser padres. Luis y María no los saben pero pertenecen a los 'sinkies' (single Income, No Kids): ingresos únicos y sin hijos. Un nuevo fenómeno de pobreza juvenil del que ha advertido en los últimos días Cáritas Europa.

Los sinkies son parejas jóvenes, como Luis y María, que trabajan pero que cuando se combinan sus salarios apenas ganan el equivalente a un ingreso único decente . Los sinkies son parejas, explica el coordinador de Cáritas La Rioja a Rioja2, Juan Antonio Meléndez, "que no pueden afrontar la creación de una familia, que no pueden tener hijos por cuestiones económicas".

Y la aparición de los sinkies, alertan desde Cáritas Europa, "es una señal extremadamente grave que los responsables políticos deben tomar muy en serio". De hecho aseguran que esta será "la primera generación en décadas que corre el riesgo de estar e n peores condiciones que sus padres , lo que traerá profundas consecuencias para la cohesión social, los modelos sociales y los sistemas de protección social. C orremos el riesgo de una sociedad que se hunde si no se toman medidas ahora ".

Y, ¿ cómo hemos llegado a esta situación? Para el coordinador de Cáritas en La Rioja en la aparición de los sinkies mucho ha tenido que ver la precarización labora l que, lejos de pensar que estaba de paso, h a venido para quedarse. Una precarización laboral que lleva aparejada unos sueldos bajos y una inestabillidad laboral por lo que es extremadamente fácil caer en una espiral de pobreza. Los datos son irrefutables, asevera, "dos personas con un proyecto de futuro y unos salarios bajos e inestabilidad laboral están abocados a la pobreza".

Por esta razón desde Cáritas La Rioja vuelven a hacer un llamamiento a los dirigentes políticos. "Hay que apoyar a las familias, hay que apoyar a las familias con hijos, hay que apoyar a la infancia y que la gente pueda afrontar la crianza con seguridad". Es hora de que la clase política, insiste, "se den cuenta de que cualquier política demográfica pasa por el apoyo a la familia". Porque si cada vez son más los jóvenes que renuncian a tener hijos, ¿qué futuro nos espera?

Algunas de esas consecuencias las estamos viendo, apunta. "La población cada vez está más envejecida y llegará un momento que será difícil sustentarlos a todos porque no habrá suficientes jóvenes trabajando y, los que lo haga, lo harán por unos sueldos muy precarios".

"Vamos al colapso" advierte Meléndez, "igual este colapso sea precisamente la solución o la salvación y empecemos a tomar medidas".