La Rioja, una de las seis comunidades en las que la elección de médico es real

La elección de médico de cabecera o de centro de salud es una realidad según en la comunidad autónoma donde vivas. De hecho, más de la mitad de los españoles no disfruta de un acceso real a la libre elección de médico o de centro porque esta opción solo está disponible en seis comunidades autónomas y La Rioja es una de ellas.

Los riojanos, madrileños, vascos, andaluces, aragoneses y castellano manchegos son los únicos españoles que pueden elegir a su médico de cabecera y el centro de salud, lo que representa el 44,5% del total de la población española. O lo que es lo mismo, unos 20,7 millones de personas tienen la posibilidad de elegir médico en Atención Primaria, especialistas o centros hospitalarios.

De hecho, la implantación del D ecreto 48/2016, de 25 de noviembre fue bien recibida por los riojanos. Y es que a los seis meses de su aplicación, más de 4.700 riojanos se acogieron a el, y eligieron a su médico.

Por el contrario, en once comunidades autónomas en la que vive más de la mitad de la población española (55,5%) no es posible elegir libremente el médico de cabecera o el centro de salud. Unos 25,8 millones de habitantes no cuentan con este acceso real a la libre elección sanitaria.

Es más, según un informe realizado por el Instituto Coordenadas de la Gobernanza Aplicada Galicia y Comunidad Valenciana , comunidades que representan al 16,5% de la población disponen en teoría de este derecho pero, en la práctica, cuentan con un acceso muy limitado en el ámbito de la elección de especialistas y centro hospitalario.

El resto de comunidades, (Castilla y León, Asturias, Cataluña, Murcia, Navarra, Baleares, Cantabria, Extremadura, Ceuta y Melilla) , que suponen el 39% de la población, no disponen de libre elección de médico.

Una situación, la descentralización sanitaria , que para el vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, "está produciendo desigualdades entre distintas comunidades autónoma s con la consiguiente vulneración de derechos de los ciudadanos ".