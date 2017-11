¿La mejor solución al frío en el hogar? La instalación de las mejores ventanas

No son un asunto a subestimar. Las ventanas se encargan de aislar y resguardar cada habitación del exterior, y contar con las mejores es sumamente importante.

Ahora que estamos en el comienzo de una de las épocas más frías del año, nos topamos con el gran inconveniente de todos estos doce meses, combatir las bajas temperaturas. Hay muchas formas para ello, mejorar el sistema de calefacción, colocar mantas bajo la mesa, estufas, radiadores y demás variantes. Pero uno de los factores más importantes es el aislamiento del exterior, y para ello, Finestres BCN propone a mejor solución: cambiar las ventanas.

Esta empresa, especializada en todo lo relacionado con ventanas, ventanales y todo tipo de mecanismos de aislamiento exterior del hogar que tengan que ver con este tipo de instalaciones, cuenta con todo lo necesario para evitar la entrada de frío y la fuga de calor de la vivienda. Su objetivo no es otro más que aplicar los mejores procedimientos y asesorar para la optimización de la temperatura en la vivienda.

La iluminación natural es uno de los factores más influyentes en cuanto a las condiciones térmicas de una instalación, incluso en las acústicas. Gracias al catálogo que ofrece Finestres BCN, puedes elegir entre una amplísima variedad de productos para escoger aquellos que mejor encajen con lo que buscas para tu hogar. Aunque de todos ellos cabe destacar la presencia de la firma K-Line, una de las más destacadas por su calidad y eficiencia.

Cómo mejorar las condiciones de temperatura y ruido en casa

Hay muchos elementos a tener en cuenta para conseguir este aislamiento tan deseado. Cortinas, persianas o incluso ventiladores y radiadores influyen mucho en este apartado tan importante para mejorar las condiciones de nuestra vivienda. Por supuesto, las ventanas también juegan un papel de peso en todo, como ya venimos diciendo.

Tanto la estructura como los materiales con los que estén fabricadas hacen que hagan mejor su función. Si utilizamos aquellas con buenas estructuras, materiales como el aluminio (ligero y con un nivel de conductividad térmica excelente para esto) o incluso doble cristal, y las combinamos con una buena ubicación para aprovechar la incidencia de la luz solar y otros elementos, podemos gozar de una temperatura ambiente realmente agradable y en la que vivir con total comodidad.

La gran apuesta por el cristal doble

Los cristales dobles son ni más ni menos que el recurso más empleado en la instalación de ventanas actualmente. Parten del uso de dos planchas de vidrio en cada hoja del ventanal o balcón deseado, lo que consigue reforzar la conservación de la temperatura en el interior y el aislamiento frente a los ruidos exteriores. Además del frío y del calor, el factor acústico es otro de los grandes influyentes a la hora de determinar el bienestar en una vivienda, y es precisamente uno de los factores que más se suelen pasar por alto, y que luego pasan mayor factura.

Afortunadamente, la mayoría de instalaciones relacionadas con los ventanales cuentan ya con este tipo de acristalamiento, incluso con una versión más avanzada, pesada y segura con hasta 4 cristales por hoja. Gracias a esto, se está consiguiendo un gran avance en cuanto a comodidades, ya que, además, su extensión está suponiendo una interesante bajada de precios que permite a más compradores tener acceso a un tipo de instalación antes relegado a los que tenían mayor poder adquisitivo.

Escatimar en costes no es una buena elección cuando se trata de hacer de nuestro hogar un lugar más cómodo y seguro. Aun así, soluciones como la de Finestres BCN resultan de gran utilidad ya que, no solo ponen a disposición de los consumidores un amplísimo catálogo de soluciones relacionadas con el aislamiento, sino también abarcan un gran rango de precios para que cualquiera pueda aprovechar lo que ofrecen.

Que no te digan lo contrario, el primer paso para mejorar las condiciones de tu vivienda es reforzar esos huecos que comunican vuestra casa con el exterior. Si no cuentan con las instalaciones adecuadas, sería como no tener nada, lo que supone todo un coladero para el calor, el frío de estas fechas y hasta los ruidos en las urbes concurridas. Desde dormir con tranquilidad hasta dejarte caer en el sofá de tu salón con la mayor comodidad del mundo, aunque suene a mentira, todo eso solo es posible si actúas debidamente en cuanto a las instalaciones del lugar donde vives.

Por ti, y por los que viven contigo, no subestimes el papel de este elemento. Hasta tu bolsillo te lo agradecerá. Y es que, si consigues que el calor permanezca en la habitación, vas a tener que recurrir menos al uso de aparatos que aumenten la temperatura. ¿Entiendes ya por qué es tan importante contar con unas buenas ventanas? Esperamos que sí.