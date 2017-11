Conoce 4 entidades de crédito de máxima confianza

La mayoría de nosotros en cualquier momento puede verse en una situación complicada, en cuanto a crédito se refiere. El ritmo de vida al que muchas veces nos sometemos, junto con épocas en las que nos vemos obligados a tener un mayor gasto, nos obligan a plantearnos la necesidad de solicitar un préstamo con el que poder hacer frente a estos imprevistos económicos o por qué no, permitirnos ese capricho con el que soñamos y no llegamos a adquirir.

Con el fin de poder ofrecerte una seguridad e idea sobre la elección de un crédito o préstamo de calidad, al que se puede tener acceso sin dar muchas explicaciones y de manera rápida, te damos información sobre cuatro de las mejores entidades bancarias en relación a este tipo de productos financieros.

Créditos personales ING

Sin duda una de las entidades de crédito más conocidas en estos momentos. Son una compañía de origen holandés que además de ofrecer productos bancarios con grandes características, como pueden ser hipotecas o cuentas bancarias sin apenas costes, también nos brindan la posibilidad de contratar un préstamo con grandes ventajas. A través de su página web, podemos ver y comparar todo tipo de préstamos en función de las necesidades que motivan el acceso a él, los préstamos personales ING, van desde los 3000 euros hasta cantidades más amplias que alcanzan los 60.000 euros.

Disponen de un práctico cuestionario con el que facilitar a sus clientes todo tipo de información, tanto sobre el crédito a solicitar como la forma de calcular una cuota más asequible, analizando los gastos mensuales del cliente junto con los ingresos de los que dispone, mostrando así su versatilidad a lo hora de adaptarse a sus clientes.

Créditos cetelem

Otra entidad de máxima confianza a la que podemos acudir en esos momento en los que buscamos el apoyo financiero, ya sea ante una época como la navidad o por una reforma en casa, son los préstamos cetelem.

Se caracterizan por su velocidad, profesionalidad y dinamismo en el proceso de solicitud, pues podemos realizarlo a través de la web, de manera muy sencilla y cómoda, sin apenas tener que facilitar muchas explicaciones. Solo con cierta documentación personal, nos ofrecen la posibilidad de disponer de dinero en tan solo 48 horas, sin comisiones de ningún tipo, ni necesidad de cambiar de entidad bancaria o contratar otros productos.

Además de ayudarte a salir de un momento en el que puedas verte superado por tus gastos, Cetelem va más allá, ofreciendo hasta planes de reunificación de deudas con el que permitir a sus clientes acceso a crédito, dilatando las cuotas y cantidades a fin de poder establecer una relación adecuada y personalizada para sus usuarios.

Ofrecen cantidades que van desde los 3.000 € hasta 50.000 €, con unos plazos de devolución muy amplios, de hasta ocho años. Posiblemente, Cetelem nos ofrezca más que un crédito o un préstamo, la posibilidad de llevar a cabo esos proyectos que hasta ahora no han sido más que un sueño.

Créditos BBVA

Puede que sea una de las entidades financieras de máximo reconocimiento que ha sorprendido con sus nuevos servicios de crédito online, adaptándose de forma clara a las nuevas necesidades de sus clientes. Gracias a ellos, muchas personas han encontrado una entidad reconocida, cercana, y de confianza en la que poder solicitar un préstamo de manera rápida y desde la comodidad que ofrece realizar estos trámites sin la necesidad de desplazarte hasta tu banco.

Con los nuevos préstamos y créditos BBVA Online, disponemos de la posibilidad de acceder de una manera rápida a un simulador de préstamos que nos ofrece con total transparencia toda la información, así como los costes que pueda tener asociados este tipo de financiación.

Gracias a BBVA, podremos tener acceso a un amplio crédito, desde los 3.000 euros y pudiendo llegar alcanzar los 75.000 euros, con los que sin duda podamos hacer frente a innumerables opciones, ya sean reformas, viajes, cambiar el coche o comprar nuevos electrodomésticos.

Préstamo personal para clientes Movistar

Por último, si eres cliente de Movistar, tienes la opción de solicitar créditos para clientes movistar. Una forma sencilla de acceder al crédito que ha puesto en valor esta compañía telefónica para todos sus clientes. Con este crédito podrás hacer frente a innumerables ilusiones, como puedan ser viajes, estudios, incluso esa reforma que siempre has querido hacer, pero que no has encontrado una financiación adecuada para llevarla a cabo.