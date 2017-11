¿Conoces los diferentes tipos de cera depilatoria que se pueden usar para obtener el mejor resultado profesional?

A la hora de hablar de los distintos cuidados estéticos que podemos hacernos para sentirnos mejor y tener el aspecto que deseamos, muchas veces nos olvidamos de la depilación, una cuestión que no solo afecta a las mujeres sino que cada vez son más los hombres interesados en ella. De hecho, la depilación no solo es parte de nuestra estética sino que también es algo necesario para ciertos trabajos y para ciertas disciplinas deportivas (tanto a nivel profesional como a nivel amateur) donde es necesario lucir una piel libre de vello.

Por ese motivo, cada son más las personas interesadas en saber más acerca de la depilación y de los diferentes productos con los que conseguir en casa unos resultados similares a los que se consiguen en los centros de estética.

¿Qué productos son los más utilizados para depilar?

Siguiendo con el tema de la depilación, es necesario hablar un poco más en profundidad de los diferentes productos que tenemos a nuestra disposición y del uso que podemos darle a los mismos. De hecho, y a pesar de que todos pensemos en los distintos tipos de cera que se pueden usar como lo único que necesitaremos a la hora de depilarnos, hay una serie de complementos extra que nos asegurarán no solo una buena depilación sino un cuidado de la piel en todo momento.

En ese sentido, contar con aceites esencial puros (unos aceites muy conocidos y empleados en distintas terapias por sus beneficios para el cuerpo gracias a las diferentes propiedades que tienen cada uno de ellos, desde antiinflamatorias, relajantes, antibacterianas, etc.) y con principios activos será una de las mejores formas de poder crear nuestros propios cosméticos caseros para aplicar después de la depilación. Al fin y al cabo, pese a que se realice con los mejores productos, a menudo la depilación puede debilitar nuestra piel, haciendo que se quede más seca e irritada por lo que si queremos que vuelva a su estado normal lo antes posible, deberemos asegurarnos de que la estamos cuidando e hidratando bien tanto por dentro como por fuera.

Además de todo esto, también nos interesará tener diferentes accesorios como bandas de depilación, pinzas, etc. con las que facilitaremos mucho el proceso de depilación. De hecho, cualquier tipo de accesorio que se emplea habitualmente en los centros de estética será una buena compra para aquellos que se depilan en casa y buscan ese resultado profesional. Un resultado que dependerá también del tipo de piel de cada uno y del tipo de cera que elijamos.

¿Qué tipos de cera existen?

Por último, no podíamos olvidarnos de explicar brevemente qué tipos de cera tenemos a nuestra disposición y cuáles son las diferencias entre cada una de ellas y que marcarán a su vez el tipo de depilación que mejor se adapte a cada uno de nosotros.

En ese sentido, nos podemos encontrar con tres tipos diferentes de ceras:

Cera tibia: sin duda, una de las más utilizadas, especialmente aconsejable para depilar las piernas (medias o enteras) y los brazos. Su característica principal es que tiene una temperatura algo superior a la de nuestro cuerpo por lo que se consigue abrir los poros de la piel pero sin provocar daños en la misma. Además, es un método que podemos usar con roll-on (el más rápido y barato) o con espátula. Cera caliente: normalmente es el tipo de cera que vemos en los centros de estética debido a su eficacia y a que necesitaremos un calentador para disolver bien la cera. No obstante, también podemos usar este tipo de depilación en casa, sobre todo para las ingles y las axilas donde se ven mejores resultados. Eso sí, no se aconseja su uso para personas que tengan problemas en la piel así como en los casos donde haya una mala circulación. Cera fría: a diferencia de la anterior, este tipo de cera es el que más vemos en los hogares dado que solo necesitaremos unas bandas depilatorias con la cera añadida y ya podremos depilarnos. No obstante, y a pesar de que sea ideal para las personas que no puedan usar la cera caliente por motivos de salud, es el tipo de depilación que más duele y con el que crece antes el vello.

En cualquiera de los casos, si contamos con los productos adecuados, veremos unos buenos resultados.