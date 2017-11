Compra billetes de tren, autobús y avión a los mejores precios con Truecalia

Ir de un lugar a otro, visitar sitios que siempre has deseado ver, volver a otros en los que te esperan personas a las que anhelas. Existen miles de motivos por los que nos encanta viajar. A veces por necesidad, otras por mera diversión; pero siempre con un nuevo lugar como objetivo y mucho por conocer o con lo que reencontrarse.

Se acercan fechas de viajes. La Navidad es la excusa perfecta para aventurarse a nuevas ciudades, incluso a nuevos países, o por el contrario volver a tu ciudad natal para reunirte con todos tus seres queridos y disfrutar de una fiestas bien merecidas y en familia. Pero solo hay un inconveniente, y es que dada la alta demanda de trayectos que se dan en estos días, los precios suben sobremanera.

Solo tienes que echar un vistazo a los precios que se manejan en los billetes de ave de estos días, o de hace un mes, y comparar con los días críticos de diciembre para ver las enormes diferencias. Es posible que con destinos menos concurridos esto no suceda, pero la tónica general, sobre todo cuando se trata de trenes y similares, es que las sumas sean demasiado grandes como para tomárselas a risa.

Desafortunadamente, los trayectos más habituales son los que suelen encarecerse ante estas fechas señaladas. Entonces, buscar la forma de poder realizarlos sin tener que sufrir ese aumento tan doloroso para nuestras carteras, se convierte en una prioridad y, a veces, en una odisea casi imposible de alcanzar. ¿Significa esto que no es posible gozar de algo económico en lo que a trenes y navidades se refiere? Para nada, hay opciones alternativas que permiten pasar por caja con menos sufrimiento que de costumbre.

Y no, la página de Renfe no es el lugar con el que toparse con las ofertas que nos hagan olvidar los precios de estas fechas. Bien es cierto que en ocasiones lanzan promociones especiales con las que alentar la compra de billetes de tren y de AVE, pero por lo general las cifras que se contemplan en ella no son famosas por parecer asequibles. Aun así, es gracias a ella por lo que nace Truecalia, un portal donde encontrar trayectos a precios realmente baratos.

Qué hace Truecalia

Su nombre proviene de la palabra trueque, esa técnica de intercambio que lleva tantísimos años acompañando al ser humano. Que esta forme parte de su denominación no es un asunto baladí, y es que para conseguir que los usuarios encuentren propuestas realmente interesantes para sus viajes, parte de la idea de la reventa.

Esta página web sirve como punto de encuentro entre particulares que quieren poner a la venta sus billetes de tren o incluso de avión o de bus por el motivo que sea. Sí, por alguna razón, no puedes partir en el día que elegiste y tienes una tarifa no reembolsable; puedes venir aquí y poner tanto la salida como el destino y la fecha indicada para que otro interesado pueda hacerse con el billete al precio que establezcas.

Al tratarse de un portal de reventa, son los consumidores los que establecen las cuantías, y normalmente suelen ser bastante inferiores a las que encontrarías a través de medios oficiales (sobre todo cuando se trata de billetes adquiridos con mucho tiempo de antelación).

Cabe hacer una diferenciación importante entre el sector de trenes y autobuses y el de vuelos. En estos últimos, generalmente es necesario hacer un cambio de nombre para que el nuevo propietario pueda aprovecharlo. Sus costes varían en función de la aerolínea con la que se haya contratado, pero lo cierto es que, actualmente, incluso con este añadido las compras hechas en Truecalia siguen saliendo más baratas a la larga.

Por otro lado, también sirve para poner de acuerdo a aquellos que buscan un billete de mesa en trenes de media-larga distancia. Por lo general, al tratarse de plazas compartidas entre 4 personas, su importe supone un gasto mucho inferior al de una plaza normal, aunque suelen tener la complicación de requerir la presencia de cuatro interesados. A través de este portal web, puedes indicar el origen, destino y fecha del tren para el que buscas compañeros para abaratar costes, poneros de acuerdo y acabar pagando mucho menos.

En definitiva, Truecalia es la respuesta perfecta para los que tienen un inminente viaje en mente y comienzan a temblar ante los precios que están viendo en los medios oficiales. Solo tienen que entrar en el buscador de este portal online de compra de billetes, indicar los datos necesarios y comenzar a mirar entre las diferentes propuestas o, por supuesto, si lo que buscan es vender uno que no pueden aprovechar, seguir los sencillos pasos que indican en la web.