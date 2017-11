Cerca de un millar de riojanos piden 'No más lágrimas de sangre' en la N-232

#3

para el comentario número uno 19/11/2017 15:46h

No es un fracaso de la organización, es una confirmación de que los riojanos somos unos fracasados y que viva el q chorra más da. No hay en esta tierra orgullo por lo nuestro, pero si mucha cobardia. La Rioja tierra de avestruces, escondemos la cabeza para no ver .....

A favor 0 En contra 0 Denunciar A favor 0 En contra 0 Denunciar