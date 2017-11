¿Qué restaurantes riojanos se cuelan en el mapa del tesoro comidístico?

No hay listado o ranking grastronómico en el que no se cuele Francis Paniego. El último, el auténtico mapa del tesoro comidístico elaborador por El Comidista . Un mapa que reúne un buen número de bares y restaurantes donde comer bien. Un mapa en el que se cuelan dos establecimientos, El Tondeluna y El Echaurren. Del primero, explica la publicación, es un restaurante sin estrella del estrellado F rancis Paniego . Es un regalo para los sentidos y en todos los sentidos. Y, cómo no, mención a las famosas croquetas que "tienen un premio nacional de gastronomía".

Y, cómo no, el Echaurren Tradición de Ezcaray. Jordi Luque, de El Comidista, se confiesa "fan de la cocina más creativa de Francis Paniego. Su manera de cocinar la casquería, por ejemplo, me vuelve muy loco. Pero tampoco puedo quitarme de la cabeza las croquetas y la menestra de verduras de su restaurante tradicional, con una cocina marcada por el recetario de su madre".