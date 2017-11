¿Sabes que es muy fácil hackear una cuenta de correo personal?

Hoy en día, la amplia mayoría de nosotros usamos en nuestro día a día todo tipo de cuentas personales en Internet con las que no solo interactuamos y nos comunicamos con nuestros familiares, amigos y conocidos sino con las que muchas veces trabajamos o tratamos asuntos de carácter económico . No obstante, no todo el mundo sabe que es relativamente fácil que cualquiera entre en nuestras cuentas y acceda a todos nuestros datos personales.

De hecho, en Internet podemos encontrar muchas recomendaciones con las que hacer un hack a Gmail gratis, entre ellas, la posibilidad de descargarnos un programa llamado Gmail Hacker con el que conseguiremos descubrir la contraseña de cualquier persona y que tiene las siguientes características:

Su facilidad de uso : si sabes usar un ordenador, vas a ser capaz de usar este programa y de hackear cualquier cuenta de Gmail sin problemas. Es más, este software cuenta con un asistente que nos irá ayudando en los distintos pasos que demos hasta finalizar el proceso y obtener la contraseña.

Es muy rápido : en menos de 10 minutos aproximadamente tendremos la información que buscamos, si bien es cierto que este tiempo dependerá mucho del dispositivo desde el que accedemos al programa.

Es gratis : lo puedes descargar cómodamente desde Internet, simplemente tendrás que seguir el enlace de la descarga, elegir la versión que se adapte a tu ordenador, teléfono o tablet y ya podrás disfrutar de él.

Es un software que podremos usar en cualquier plataforma y en cualquier sistema operativo, es decir, nos servirá en cualquier ordenador, teléfono o tablet que tenga Windows, iOS, Linux o Android.

No se puede detectar : si tenemos cuidado a la hora de acceder y de manipular los diferentes correos electrónicos recibidos (por ejemplo, dejando la bandeja de entrada tal y como la hemos encontrado al entrar en la cuenta, sobre todo si había correos no leídos), la persona a la que hackeemos no sabrá que hemos entrado en su cuenta y que sabemos la contraseña de su correo de Gmail.

Como podemos ver, se trata de un programa con el que podremos empezar en el mundo del hacking amateur y para el que apenas necesitaremos un mínimo de conocimientos informáticos y un dispositivo que tenga conexión a Internet.

Pero una cuenta de correo electrónico de Gmail no es lo único que podremos hackear sino que en Internet también encontraremos numerosos trucos para Pokémon GO, uno de los juegos que más de moda está en la actualidad y que más jugadores tiene en todo el mundo.

No obstante, h ay muchos trucos que están ocultos en este juego y que son muy difíciles de conseguir (y por tanto de tener una mejor puntuación en el juego) salvo que tengamos una buena estrategia o sepamos cómo conseguirlos. Unos trucos que podremos hacer desde nuestro propio juego, sin tener que recurrir a ningún tipo de aplicación o de software para hackearlo y con los que podremos exprimir al máximo nuestros resultados en cada partida.

En ese sentido, si quieres saber los códigos que necesitas para evolucionar a Eevee como quieras, si no sabes cómo obtener a Pikachu como tu primer pokémon, si quieres ganar en los gimnasios o bien si quieres subir rápido de nivel, sin duda alguna todos esos trucos serán tu mejor aliado.

Además, si notas que la batería de tu móvil apenas dura al jugar a este juego, puedes probar a hacer lo siguiente:

Activar el modo de ahorro de energía en tu teléfono, de esta manera no se gastará tan rápido tu batería pero seguirás recibiendo las notificaciones que te envíen. Lleva una batería externa, sobre todo si vas a pasar mucho tiempo jugando en la calle, así no tendrás que parar a mitad de la partida. Desactiva la opción de realidad virtual dado que está conectado con la cámara y se consume más batería de esa forma. Recuerda ajustar bien el brillo de la pantalla, bajándolo lo máximo posible para que así reduzcas el gasto de batería.

¿Son seguras las redes sociales frente a este tipo de hackeos?

Finalmente, n o podíamos dejar de mencionar las redes sociales y la facilidad que tendremos también a la hora de acceder a los datos que se comparten en ellas , como por ejemplo al hackear instagram.