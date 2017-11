"Cuando uno se esfuerza, complementa a la sociedad"

Juan Manuel Montilla, más conocido como 'El Langui', ha afirmado que hay que huir de las excusas, y tener en cuenta que "cuando uno se esfuerza, quiere crecer, se quiere asi mismo, lo que hace es colaborar y complementar a la sociedad".

El cantante de rap ha realizado estas manifestaciones antes de ofrecer la conferencia 'A mí no me digas que no se puede' , en la Universidad de La Rioja. El también actor ha confesado que a lo largo de la vida "he recibido mucho noes, a veces de gente de fuera, y otras veces de uno mismo, porque ante los miedos, ante lo desconocido se dice no, y ante el querer no esforzarse se dice no, y yo aprendí a decir si, y a decírselo a los demás".

Por eso ha señalado que quiero que la gente vea que "es capaz de hacer muchas cosas, hacer todo lo que se planteen, pero siendo realista". "Uno igual no puede ser árbitro de primera división, pero porque no puede ser árbitro de mesa", ha puesto como ejemplo 'El Langui'.

De hecho, ha confesado que introducirse en el mundo del rap lo hizo para "sentirme útil, para ser uno más en el corro", porque "a mi me gustaba jugar a fútbol, pero como veía que no iban a coger, descubrí la música como una manera de decir cosas", y sobre todo "sentirme útil y como he dicho sentirme uno más en el corro". Después, a modo de broma ha señalado que le quedaba "mucho por hacer", como por ejemplo "ganar un Giro pero tengo que aprender a montar en bicicleta".

El artista que ha participado en una campaña contra el acoso escolar, bajo el título 'Se buscan valientes' , ha destacado la utilidad de las mismas, pero siempre y cuando "vaya todo el mundo junto", tanto administraciones, colegios, padres o alumnos, entre otros.

En su caso, 'El Langui' ha señalado que "no lo sufrí porque tuve a un montón de valientes a mi alrededor, y ante cualquier imitación, o cuando se ponían pesados, aparecían los valientes que me ayudaban".

Tras la conferencia, El Langui participa en la Sala Norma en la final de categoría Preuniversitaria del VI Concurso de Maquetas Musicales, en la que compartirá escenario con el finalista de esta modalidad, Chacal Mc (Eduardo Llanos).