Cambios en los autobuses urbanos este domingo

Desde el Ayuntamiento de Logroño informan que con motivo de la manifestación que tendrá lugar el próximo domingo 19 de noviembre para la liberación de la AP-68, de 12:30 a 13:45 horas, se realizarán los siguientes desvíos en los itinerarios del servicio de autobuses urbanos:

Línea 1

Hospital San Pedro – Lardero: av. de Colón – av. de Lobete – c/ Duques de Nájera - c/ Gral. Vara de Rey.

Lardero - Hospital San Pedro: c/ Gral. Vara de Rey – c/ Duques de Nájera – av. de Lobete – av. de Colón.

Línea 2

Yagüe – Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Jorge Vigón – c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.

Varea – Yagüe: av. de la Paz – av. de Colón - av. Jorge Vigón - av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 3

Las Norias – Villamediana: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Jorge Vigón – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de Lobete – c/ Duques de Nájera - c/ Gral. Vara de Rey.

Villamediana - Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – c/ Duques de Nájera – c/ Chile - av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5

Madre de Dios – Valdegastea: av. de la Paz – av. de Colón - av. de Lobete – c/ Duques de Nájera.

Valdegastea - Madre de Dios: c/ Duques de Nájera – av. de Lobete– av. de Colón - av. de la Paz.

Línea 9

Pradoviejo - Las Norias: c/ Duques de Nájera – av. de Lobete - av. de Colón – av. de Doce Ligero de Artillería – c/ Madre de Dios – c/ San Francisco - puente de Piedra

Las Norias – Pradoviejo: puente de Piedra – av. Viana – c/ Capitán Gaona – c/ San Francisco – c/ Madre de Dios – av. de Doce Ligero de Artillería – av. de Colón – av. de Lobete – c/ Duques de Nájera.

Línea 10

El Arco - Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Jorge Vigón – c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.

Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz – av. de Colón - av. Jorge Vigón - av. Gran Vía Juan Carlos I.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea. Dichos autobuses recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Conforme al recorrido, que comenzará en la Oficina de la Jefatura Provincial de Tráfico y discurrirá por Pío XII; Vara de Rey; Muro de la Mata y Delegación de Gobierno, se atenderá en todo momento las instrucciones de Policía Local.