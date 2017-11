La Gran Via de Logroño no tendrá iluminación navideña

Aunque todavía es noviembre, ya se han empezado a instalar luces de Navidad en casi todas las calles de Logroño. Sin embargo, en una de sus arterias más importantes, la Gran Vía, todavía no hemos visto la iluminación navideña y todo parece indicar que no la vamos a ver. Por primera vez en muchos años, esta calle no contará con iluminación en uno de los periodos comerciales más intensos del año.

Así lo han decidido los comerciantes o, al menos, la mayoría de ellos. Y es que tan sólo 20 de unos 100 comercios han mostrado su intención de contribuir a sufragar los gastos.

La Cámara de Comercio, el Ayuntamiento y las asociaciones de comerciantes colaboran para hacer frente a los gastos de las luces navideñas. En la Gran Vía, la Asociación Comercial La Gran Manzana había solicitado la colaboración de los comerciantes con 50 euros por establecimiento . Sin embargo, este viernes se ha conocido el resultado de este requerimiento: como ha podido saber Rioja2, sólo 20 comercios se han mostrado dispuestos a colaborar económicamente.

"Es imposible iluminar la calle con tan pocas aportaciones, así no llegaría más que para 10 guirnaldas para toda la calle", lamenta José Luis Tre, presidente de este colectivo, quien explica que en los 2 o 3 últimos años, ha sido la propia asociación la que ha tenido que aportar más fondos para poder hacer frente a los gastos, pero este año no está dispuesto a eso.

"Es imposible iluminar la calle sin perder dinero".

Hay comerciantes que consideran que ya tienen bastantes gastos, otros que defienden que lo sufrague en el Ayuntamiento y otros que simplemente no han contestado a la solicitud, pero lo cierto es que finalmente no ha habido la colaboración necesaria.

"El año pasado se iluminó la parte central, las farolas, y nuestra intención era seguir así este año pero con más luces, aunque ahora no será posible", explica Tre, que también reclama más ayuda de las instituciones para mantener con vida el comercio de ciudad.

El 1 de diciembre tendrá lugar el encendido oficial de las luces, que permanecerán de 18 a 22 horas los días laborables y de 18 a 24 horas los sábados, festivos y vísperas de festivo, hasta el día 6 de enero, con una ausencia significativa: la Gran Vía.