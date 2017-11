Suspendido el Desafío Solidario organizado por Nutrium

La organización del Nutrium Trail Team , equipo integrado por deportistas riojanos apasionados por la montaña, ha decidido suspender el Desafío Solidario que se iba a celebrar desde esta noche hasta la noche del sábado .

La gerente de Nutrium, Paula Fernández, ha indicado en un comunicado de prensa el motivo de la suspensión de este desafío solidario una vez que la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja considera que "ha habido una convocatoria pública a este desafío y se le ha dado publicidad".

Una circunstancia que "convierte a esta actividad en 'recreativa' y por ello necesita una serie de documentación que no podemos reunir de un día para otro, así como el pago de unas tasas que no consideramos oportuno su abono dado que íbamos a realizar una actividad privada, protagonizada por deportistas que desean correr, cuando no hay ánimo de lucro".

Por su parte, Enrique Ramos, miembro del equipo Nutrium Trail Team ha relatado a Rioja2 que "además la carrera coincide con una batida de caza en la zona de Ortigosa y desde Medio Natural nos han asegurado que no podemos pasar por allí". Nosotros, prosigue, hemos tratado de buscar un recorrido alternativo pero desde la d irección general de Justicia e Interior nos dicen que tenemos que contar con una serie de permisos que no tenemos. Y es que, apunta, "nos piden los mismos requisitos que a una carrera que cobra una inscripción".

Por último Fernández recuerda que el objetivo de esta cita deportiva "era conseguir alimentos para los más necesitados de esta Comunidad, es decir, era una actividad solidaria".