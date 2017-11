Cambia presenta 53 enmiendas a los presupuestos

El Grupo Municipal de Cambia Logroño en el Ayuntamiento de la ciudad ha presentado un total de 53 enmiendas al anteproyecto del presupuesto local para el año 2018, con las que pretenden "crear más empleo estable y de calidad", conseguir "la vuelta de los jóvenes" a la capital y llegar, en definitiva, "a un nuevo modelo de ciudad".

En una rueda de prensa que han ofrecido los cuatro concejales de la formación, el portavoz de Cambia, Gonzalo Peña, ha recordado que el anteproyecto presentado por el equipo de Gobierno, "vende ingresos que no son reales, inversiones que no se van a llevar a cabo y partidas que no se ejecutan para pagar la deuda que ellos mismos han generado".

"Estamos ante una ciudad ficticia"

"Estamos ante una ciudad ficticia", ha afirmado Peña quien, por el contrario, ha señalado que "desde Cambia, planteamos enmiendas para una alternativa a la ciudad caduca del PP, y para afrontar los problemas y dar solución a las necesidades reales de los ciudadanos".

Especialmente, ha puesto el foco en "recuperar la cuestión pública, crear empleo estable y de calidad, defender el medio ambiente y hacer cumplir la voluntad democrática del pleno". "Queremos un modelo de ciudad de futuro, no uno sustentado en la venta inflada de suelo y en actuaciones faraónicas", ha subrayado.

53 enmiendas

En esta línea se dirigen las 53 enmiendas al presupuesto, entre las que ha destacado la que contempla una partida de 1,2 millones para un plan de empleo y modelo de ciudad, "para generar empleo estable" con medidas como la recuperación del sector agrícola local, la vuelta de las escuelas taller como la de Valbuena, el aumento del personal en servicios sociales y bomberos o el impulso a la emancipación juvenil.

Además, ha lamentado que, en el anteproyecto de presupuestos, se incluya un descenso de 200.000 euros en la partida de las ayudas a microempresas, por lo que, desde Cambia, plantean su mantenimiento en la cifra de este año, 600.000 euros, así como incluir "una modalidad que el PP ignora, las cooperativas".

Por su parte, la concejal Nieves Solana ha apuntado otras propuestas, como 120.000 euros para instalar aseos públicos en la ciudad , la remunicipalización del 010, o partidas para incrementar los servicios destinados a personas con discapacidad en temas de accesibilidad.

El edil José Manuel Zúñiga, que ha llamado "a priorizar las necesidades reales de la ciudad", ha planteado que, entre las enmiendas de Cambia, está la creación de una empresa municipal de venta de energía, una partida de al menos 470.000 euros para el desarrollo del PMUS y otros 60.000 euros para la recogida de residuos de materia orgánica en los barrios de Madre de Dios y San José.

Por último, la futura nueva concejal del Grupo Marina Blanco ha recalcado que "en los últimos diez años, Logroño ha perdido 10.000 jóvenes por la falta de un empleo digno", una situación que ha calificado como "un drama, porque los jóvenes son el futuro, y, con su marcha, la ciudad pierde capacidad productiva y reproductiva".

Ha considerado, por ello, "necesarias políticas contrarias a las actuales liberales y cortoplacistas, es necesario invertir en la juventud, porque es invertir en futuro" y ha apostado, en este sentido, por "un plan de empleo de calidad y estable a largo plazo, creando un nuevo modelo productivo".