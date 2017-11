Sin acuerdo de presupuestos, Cs explorará un pacto con el PSOE

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de La Rioja, Diego Ubis, ha asegurado hoy que no hay acuerdo de presupuestos entre este partido y el Ejecutivo regional, y ha anunciado que explorará un acuerdo con el PSOE. Ha asegurado que Ceniceros "ha vendido a los riojanos un acuerdo que no se ha producido".

En rueda de prensa, Ubis ha cargado contra Ceniceros y la presidenta del Parlamento, Ana Lourdes González, a los que ha definido como " el Puigdemont de Vara de Rey y la Forcadell de la calle Mayor". "Esta señora", ha dicho de González, "se ha dejado el diálogo en la puerta del Parlamento". "Hoy es un día raro, hasta triste", ha afirmado al inicio de su comparecencia.

Ha relatado cómo los portavoces de los distintos grupos políticos se habían visto obligados a pedir una reunión extraordinaria después de que González suspendiese la actividad parlamentaria escudándose en que hoy entran los Presupuestos de La Rioja en la Cámara (hecho que, habitualmente, motiva la suspensión de la actividad parlamentaria) pero saltándose a la Junta de Portavoces.

De este modo, ha "cancelado de manera unilateral" no sólo el pleno de próximo jueves, sino las comparecencias ya citadas dentro de las comisiones de investigación que está desarrollando el Parlamento.

Además, también de manera unilateral, "ha sacado de fuera del orden del día de la Mesa del Parlamento el presupuesto de la Cámara", que aún no ha sido negociado y no ha sido aprobado. "Me surge la duda", ha añadido, "de si, excediéndose de sus funciones, ha pedido una prórroga" de los mismos.

"No vale con que coja alguna propuesta y la modifique"

En cuanto a Ceniceros, "el Puigdemont de Vara de Dey" considera que ha hecho "de su capa un sayo" redactando los Presupuestos de La Rioja sin que el Parlamento haya aprobado los suyos propios (que a pesar de eso se incluyen en el proyecto presentado por Ceniceros) y ha "publicado el proyecto de ley, sin que el Parlamento lo haya hecho publico primero".

Ha asegurado que él sigue "sentado" en una mesa de negociación que Ceniceros "ha abandonado para presentar en solitario los presupuestos".

Ha insistido en que no le "vale" que "coja algunas propuestas" y las modifique. Así, por ejemplo, en el Impuesto de Patrimonio ha rechazado que la negociación con Ciudadanos haya hecho que se reduzca al 75 por ciento, porque Ciudadanos está dispuesto a eliminarlo completamente.

Aunque, ha añadido, "antes de bajar el impuesto de las clases ricas y privilegiadas" creía necesario reducir un punto el IRPF a las clases medias, "lo que sí han aceptado", y eliminar la "injusticia" de gravar las donaciones de un padre a un hijo en vida.

También ha criticado el hecho de que Ciudadanos pida, como línea roja, una deducción de seiscientos euros por hijo de cero a tres años que vaya a guardería y el Gobierno la admita, pero eliminando a las familias de Logroño.

Ubis ha temido estar ante los años "oscuros" del expresidente riojano, Pedro Sanz, en los que no se negociaba y, luego, se acusaba a la oposición de "inestabilidad".

"Querrán vender plagas bíblicas, pero nuestro voto va a ser no", ha dicho el portavoz de Ciudadanos, l tiempo que ha añadido: "Lo que no voy a hacer es aceptar algo sin haberlo cerrado".

Hoy, ha relatado, la Mesa de la Cámara ha aceptado la entrada de los Presupuestos de La Rioja para su tramitación, porque está obligada a ello, pero, ha indicado: "En esa tramitación pueden pasar muchas cosas". Entre estas, la elaboración, junto con PSOE y Podemos, y a iniciativa de los socialistas, de un presupuesto alternativo.

Además, intentarán que el pleno del próximo jueves no se suspenda, aunque ya no se convoquen más hasta aprobar los presupuestos, y que se continúe con las comisiones de investigación.