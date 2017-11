Una manifestación para recordar también a los que no mueren

La Plataforma para la Liberación de la AP-68 vuelve a salir a calle para exigir que c esen las muertes en la N-232. Y es que bajo el lema, 'No más lágrimas de sangre', esta Plataforma volverá a alzar la voz para liberar la AP-68. Un lema explican a Rioja2 desde la Plataforma que trata de impactar sin incluir las palabras muerte o víctima. "Muerte o víctima llevan inexorablemente una a la otra de forma que identificamos víctima con pérdida de vida". Solo tenemos en cuenta, prosiguen desde la Plataforma, "a las desafortunadas víctimas mortales para denunciar la peligrosidad de una carretera".

Pero ¿y los que no mueren? Los heridos, las familias, los amigos... "ellos lloran porque pueden". Unas lágrimas que "son de sangre y dolor porque las consecuencias de un accidente de tráfico son enormes" . Por esta razón, el lema elegido para la concentración de este domingo va dirigido " al sufrimiento de los que se quedan, a esas víctimas de las solo se habla en una pequeña reseña". "Dos heridos han sido traslados al hospital, deja mujer y dos hijos...., y ahí queda todo", apuntan.

Y para ello nos serviremos de "dos manos cruzadas por sus pulgares mostrando sus palmas, en señal de “No Más”, de color blanco en señal de pureza, símbolo de las victimas y con ojos que lloran lágrimas de sangre". Pero además, en la manifestación de mañana, los integrantes llevarán máscaras. "No para que no se sepa quienes somos, si no para indicar que podemos ser cualquiera, es una reivindicación social en la que no queremos que se hable o se centren en si ha acudido tal o cual personaje, todos iguales detrás de la misma careta".

Por estos motivos, la Plataforma sale este domingo 19 coincidiendo con el Día de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Además, desde la Plataforma se han habilitado varios hastags con los que poder seguir y apoyar la manifestación a través de las redes sociales: '#NoMasMuertosEnLa232' , ' #AP68LibreYa' , además del propio lema de la marcha.

La manifestación cuenta con el apoyo público de personajes como Pepe Viyuela o César Vea. Los dos actores riojanos han mostrado públicamente su apoyo a esta manifestación y han pedido que se libere la AP-68.