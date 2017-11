PSOE, Cambia y Cs aprueban un edificio polivalente en la Casa del Cuento

Los votos a favor de los Grupos Municipales de PSOE, Cambia Logroño y Ciudadanos, con la oposición de PR+ y PP, han logrado aprobar en pleno extraordinario en el Ayuntamiento logroñés, dedicado de manera monográfica a la Casa del Cuento , un acuerdo en el que se propone la construcción de un edificio polivalente en el Parque Gallarza, en lugar del proyecto previsto.

Además, en los otros dos puntos del acuerdo llevado a la sesión extraordinaria -que había sido solicitada por los mismos tres Grupos-, se ha aprobado rescindir el contrato con la empresa que inició los trabajos, antes del derrumbe del pasado mes de febrero , y la revocación de la concejal de Comercio, Cultura y Turismo, Pilar Montes de sus responsabilidades en el área cultural.

Antoñanzas (PR+): "La Casa del Cuento es un capricho de la alcaldesa"

Como ha apuntado en su argumentación el concejal del PR+ Rubén Antoñanzas, la Casa del Cuento "es un proyecto absolutamente fracasado, un capricho de la alcaldesa, en el que los logroñeses hemos gastado mucho dinero, para que ahora solo quede un edificio derruido", por lo que ha considerado que "es el momento de decir no seguimos con este proyecto que nos parece un error y un gasto".

Por contra, se ha mostrado c ontrario aun edificio polivalente en la zona y ha planteado su sugerencia de utilizar este espacio "para ganar espacio verde dentro del Parque Gallarza ". Sí ha estado de acuerdo con la revocación de Montes , para cuya gestión, ha dicho "no tengo palabras, no ha dado la cara y los logroñeses se merecen como mínimo transparencia, algo que no ha habido".

San Martín (Cs): "Hay que pedir responsabilidades políticas"

El portavoz de Ciudadanos, Julián San Martín , ha planteado las tres propuestas de acuerdo que se han llevado al pleno, el cese de Montes, en primer lugar, "por opacidad, falta de transparencia e inacción". "Hay que pedir responsabilidades políticas, si le viene grande la delegación de Cultura, que lo lleve otra persona", ha argumentado.

En segundo lugar, ha planteado la rescisión de contrato actual "sin coste alguno, ya hay 400.000 euros gastados en la obra realizada y otros conceptos, por un proyecto de 2,5 millones que es un capricho, porque la cultura no son ladrillos". Y, por último, ha requerido "un edificio polivalente y abierto a todas las personas", para lo que ha planteado, además "contar con los Grupos municipales o con los vecinos".

Peña (Cambia): "Montes no debería llevar más el tema cultural por mala gestión"

A juicio del portavoz de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, que ha criticado la convocatoria del pleno justo después de otra sesión extraordinaria sobre La Villanueva, la Casa del Cuento es "un tema personal en el que estaban empeñadas Gamarra y Montes" y ha recordado su tramitación, cuando, después del derrumbe de febrero, no se ha sabido nada del proyecto "hasta la sorpresa de la nueva licitación, el día antes del cohete de San Mateo".

Por ello, ha pedido "responsabilidades políticas" para Pilar Montes "que no debería llevar más el tema cultural por la mala gestión. A ello ha sumado que "a una empresa se le cae un edificio y encima hay que indemnizarles, no hay que indemnizar porque tuvo la responsabilidad".

Arraiz (PSOE): "Mala gestión y oscurantismo del equipo de Gobierno"

Igualmente, la portavoz del Grupo Socialista, Beatriz Arraiz, ha criticado la "mala gestión y el oscurantismo" del equipo de Gobierno, por dar la información sobre la nueva licitación "el día antes del cohete, cuando en el pleno de septiembre Pilar Montes no dijo nada". Ha pedido que, con el nuevo contrato, "se recapacite sobre el servicio que se va a prestar".

Así, ha reclamado "un edificio moderno que optimice los recursos, no teniendo infraestructuras infrautilizadas -en referencia a la Biblioteca Rafael Azcona- y teniendo en cuenta la opinión de los vecinos del entorno. Digan qué proyecto quieren y los plazos". Además, ha considerado que "la gestión debe tener responsabilidades políticas, tienen que explicar qué pasó en aquellos meses de desinformación absoluta y ocultación".

El nuevo proyecto estará listo a finales de la semana que viene

Por parte del equipo de Gobierno, ha comenzado argumentando el concejal de Desarrollo Urbano, Pedro Sáez Rojo, quine ha señalado que "es una situación muy compleja, con varios criterios incluso dentro de las unidades municipales y con la mala suerte de que ha habido un accidente", ha defendido la tramitación del caso de acuerdo con la Ley de Contratos y ha adelantado que "el nuevo proyecto estará a finales de la semana que viene preparado para su tramitación".

"Va a ser un proyecto abierto, accesible, para todo el barrio y dándole servicios como cualquier dotación municipal", ha señalado el edil, quien, respecto a la revocación de Pilar Montes en Cultura, ha afirmado que "está haciendo trabajo fantástico, no es momento ni lo sera nunca de cuestionar su trabajo".

También ha intervenido la concejala de Contratación, Mar San Martín, quien ha afeado a los Grupos convocantes del pleno que "cuando se les ha convocado a una reunión, el mismo día que se hizo pública la nueva licitación, se pusieron dignos y no acudieron, podían haber preguntado entonces, no montar hoy el numerito". "Queremos mantener un proyecto que recupere un edificio emblemático para la ciudad", ha dicho.

Ha considerado, además, "alarmante" que algunas formaciones de la oposición "planteen dejar a un lado la Ley y tomar decisiones arbitrarias, como decidir hoy en el pleno si se paga o no la indemnización a la empresa" y ha criticado, por último, que "ninguno de los tres partidos que han convocado el pleno tienen intención de destinar nada al edificio", porque en sus enmiendas a los Presupuestos 2018 "llevan cero euros" para este fin.

Gamarra: "No les importa nada el proyecto"

Para cerrar el debate ha intervenido la alcaldesa Cuca Gamarra, quien, en primer lugar, ha negado la acusación de la oposición "de opacidad y oscurantismo en un tema que es el más debatido, no debería ni haberse celebrado este pleno, porque ya se ha hablado de ello en otras dos sesiones, pero lo hacemos porque nos gusta la transparencia".

"No les importa nada el proyecto. Si realmente les importara, como nos han hecho creer, el día 15 de septiembre cuando les convocan para informarles de ello en una reunión con tres concejales, habrían acudido, pero dicen que no les venía bien esa fecha por ser víspera de San Mateo", ha dicho Gamarra.

Ha añadido que "después de las fiestas, el 27 de septiembre, anuncian la petición de un pleno extraordinario, pero la solicitud no llegó hasta más de un mes después". "Les importa solo la critica política, hacer oposición a una infraestructura que es buena para el centro de Logroño, se encontraron con un buen proyecto y dijeron vamos a pararlo porque no era idea suya", ha lamentado la primera edil.

En sus palabras, la Casa del Cuento "es un proyecto en el que seguimos, en el que puedan participar todos, mayores y pequeños, un planteamiento abierto, para que todos disfruten", argumentos por lo que ha considerado que "deberían retirar las propuestas de acuerdo" de la sesión extraordinaria.

Y, respecto a Pilar Montes, ha finalizado afirmando que "cuando se tiene a la persona más capacitada de la Corporacion para llevar tema de Cultura al frente de ese Area, debe seguir trabajando en ello". "Dejen de destruir, deben apoyar un buen proyecto, súmense", ha concluido Cuca Gamarra.