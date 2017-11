Vintage Trouble, primer gran grupo para los conciertos de Actual

El festival Actual sigue desvelando, muy a cuentagotas, los detalles de su cartel. Hoy ha dado a conocer el primer gran grupo que actuará en el Palacio de los Deportes, aunque sin anunciar qué día. Será Vintage Trouble, que incendiará de soul rock el escenario principal de Actual 18. Los californianos actuarán en el Palacio el 4, 5 o 6 de enero y se une así a Tipitako, ganador de la Guerra de Bandas. Habrá que esperar a principios de diciembre para conocer al resto de grupos.

Vintage Trouble, liderado por Ty Taylor, garantiza directos enérgicos y espectaculares. Después de telonear a grupos de talla universal como ACDC, The Rolling Stones o The Who, su música ha explotado para el gran público.

El director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, ha presentado hoy este concierto, acompañado por los distintos promotores de Actual. También ha descubierto el programa completo de Café Cantante en el Círculo Logroñés y Matinal con Estrella en Wine Fandango.

Además, ha informado de que el precio de los abonos para las 3 noches del Palacio de los Deportes asciende ya a 40 euros más gastos. Se pueden adquirir en la plataforma ticketmaster.com y el precio final ascenderá a 50 euros el abono, 28 la entrada para cada día. Y a se han vendido más de 1.000 abonos.

Café Cantante

Un año más, el Círculo Logroñes acoge algunas de las propuestas más esperadas del festival. Este año apuesta por grupos y cantantes que despuntan en el panorama nacional e internacional, son talentos expresados en formato íntimo.

El 2 de enero, a las 17:00 horas, será el turno de la andaluza Marta Soto. Hace unos años comenzó a realizar covers de sus artistas favoritos y su primer vídeo, Pedacitos de ti de Antonio Orozco, descubrió su arte a un millón de personas en Youtube.

El 3 de enero actuará Dan Owen, música en estado natural. Ha sido elegido Artista Joven del Año en los Blues Music Awards y ha contado con Birdy y Bryan Adams como compañeros de escenario.

Delaporte será el protagonista el día 4 de enero. Son Sandra y Sergio, entusiastas de la música electrónica y que han compartido las Noches del Botánico con Anastasia y Giorgio Moroder.

Matinal con estrella

Las jornadas musicales matinales de Actual abren la persiana en Wine Fandango. Matinal con Estrella garantiza conciertos cercanos y sugerentes con entrada gratuita hasta completa aforo.

Lejos de las fórmulas manidas, el grupo madrileño Mäbo ha bebido de la canción de autor, del rock independiente, del pop y de las bandas sonoras hasta alcanzar un estilo muy personal. Actuarán el 2 de enero.

El barcelonés J oan Queralt lo hará el día 3. Suena a esencia de rock americano, a folk con sonidos sureños, a blues. Dos discos avalan su trayectoria alternativa en solitario.

El día 4 será el turno de Ricardo Vicente. Es un todo abierto en sí mismo: escritor, profesor de filosofía y músico. Este zaragozano con dilatada experiencia tiene alma folk y sangre pop.