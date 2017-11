¿Sabes cómo conseguir una taza de té llena de nutrientes y antioxidantes?

A la hora de hablar de las diferentes bebidas que podemos tomar con las que disfrutar no solo de algo agradable sino con las que cuidar a nuestro cuerpo desde dentro, sin duda alguna todos pensamos en el té y en los innumerables beneficios que podemos obtener con esta bebida milenaria. Sin embargo, aquellas personas que no están acostumbradas a tomar té y que desconocen lo complejo que es este mundo puede que no sepan que existen diferentes variedades de té y que cada una de ellas está caracterizada por una serie de matices, sabores y antioxidantes que los diferencian del resto.

De hecho, estas diferencias se ven incluso entre las mismas variedades de té, donde no es igual un té negro Earl Grey que un té negro chai o un English Breakfast, por lo que si queremos tener la seguridad de estar tomando el mejor té para nosotros, deberemos conocer más a fondo el producto que nos estamos tomando. Algo que es especialmente importante en el caso de algunas variedades, como puede ser el caso del té oolong, del té pu-erh o del té blanco.

En ese sentido, el té blanco es uno de los más famosos y apreciado por los amantes del té, siendo a su vez la variedad Agujas de Plata el té blanco más exquisito que podamos comprar. Una exquisitez que no solo se refleja en su precio (puesto que será una de las variedades de té más caras del mercado) sino que también lo veremos en las propias hojas de té. Unas hojas de té que en realidad serán unos brotes pequeños, con un característico color blanco plateado que le da el nombre a esta variedad y que se recogen justo antes de abrirse, lo que explica en parte el precio que tiene este té, dado que hay que tener un cuidado especial a la hora de recolectarlos y de manipularlos para evitar aplastarlos así como para que no se oxiden.

El té Agujas de Plata: el rey de los tés blancos

No podíamos hablar de este té blanco chino si contar un poco más acerca del mismo, de su procedencia y de los beneficios que nos aporta este particular té chino originario de la región montañosa de Fuding. Una región que no solo propicia el crecimiento de este té ino que le aporta muchos de sus matices, como el aroma dulce con matices vegetales o las notas a flores silvestres y frutas que se combinan de forma equilibrada, armónica, y que da lugar a ese gusto suave, cremoso y refrescante que destaca en este té.

Aunque una cosa está clara, si queremos disfrutar de todos esos matices y de todos los beneficios que nos ofrece este té, tendremos que prepararlo de forma correcta; de lo contrario, seguiremos teniendo una bebida que está rica pero no un té que nos nutra por dentro. En ese sentido, cada taza de té deberá llevar entre 2 y 3 gramos (aproximadamente una cucharadita) y deberemos emplear agua caliente sin llegar al punto de ebullición; de hecho, lo ideal será que la temperatura del agua ronde los 70 o 75 ºC. Tras añadir el agua y tapar la taza, ya solo nos quedará esperar unos 3 minutos (un tiempo suficiente para que las hojas se infusionen y suelten todas sus sustancias beneficiosas) y ya podremos degustar esta bebida que lleva tanto tiempo siendo uno de los tés más distinguidos y apreciados del mundo.

Las propiedades del té blanco en detalle

Por último, tampoco nos podíamos olvidar de contar con más detalle todas las propiedades que tiene este té y que van más allá del gran poder antioxidante que tiene. De hecho, una de las características más notorias de este té es su bajo contenido en teína, algo que sin duda agradecerán todas aquellas personas que tienen que controlar el consumo de este tipo de estimulantes naturales. Además, su gran poder antioxidante (mayor que el que nos encontramos en la vitamina C y en la vitamina E juntas) favorece la aceleración de nuestro metabolismo y mejora nuestro sistema inmune así como también previene las enfermedades del corazón y, al igual que pasa con otros tés, podría ser beneficioso para la prevención del cáncer (unido a unos hábitos de vida saludables).

Finalmente, y por si acaso quedan dudas sobre todos los beneficios que nos ofrece este té y que sin duda explican la diferencia de precio con otras variedades más estándar, con el consumo regular de esta variedad de té blanco también puede mejorar nuestra salud dental, previniendo las caries. No obstante, y a pesar de todas sus propiedades, no es recomendable para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.