Jornada plácida en el Palacio

Quizá era a lo que el BM Logroño había malacostumbrado a su afición, a arrollar en el Palacio cuando llegaba a Logroño un rival de la zona media baja de la tabla. Sin embargo, el 37-26 ante Teucro evidencia varias cosas. La primera es que los franjivinos cuentan con potencial para estar mejor clasificados, sólo un punto por encima que los gallegos. La segunda, que la defensa es el alma de este equipo. Desde el transcendental duelo de Zamora el cuadro riojano ha sufrido una mejora notable en ese apartado y eso se acusa en la competitividad del bloque. Tampoco hay que olvidarse de la fluidez en ataque: buscando los extremos, fintando y penetrando, amenazando desde los 9 metros… y anotando al contragolpe. En este sentido, de lo contrario sería imposible haber visto a los riojanos marcando un total de 37 goles.

Después de un tímido arranque en el que parecía que ambos equipos tenían que soltar los brazos, fue el BM Logroño el que tomó las riendas. Lo hizo gracias a Chiuffa que, en siete minutos, había marcado tres goles y dejaba a los suyos con un 4-1 tranquilizador. El Teucro reaccionó un poco pese a sumar una exclusión para volverse a meter en el duelo, 5-3, pero entonces los franjivinos intensificaron su defensa, impidiendo cómodos lanzamientos a los gallegos, y pudieron correr. El parcial de 5-0 resultó demoledor. Gran labor de una línea defensiva rocosa liderada por Garabaya.

Los de Jota González se escaparon hasta el 10-3, incluido un tanto de ‘fly’ de Castro. Ángel Fernández se unía a la fiesta con robos, transiciones rápidas y contragolpes con buenas finalizaciones que imposibilitaban que Teucro se repusiera; 11-4, superado el primer cuarto de hora. Los de Enrique Domínguez, obligados por el buen trabajo de su oponente, casi no podían lanzar y cuando lo hacían no tenían el mejor ángulo posible. Así era difícil. De ahí que sus únicas opciones fueran con acciones vertiginosas culminadas por Moyano o Méndez.

Pese a ello, no había inquietud en las filas locales porque todo lo que se tiraba iba para dentro, ya que Jorge García no tuvo su día, paró el primer balón antes del primer minuto y ya no detuvo otra hasta el minuto 29. Entre medías, tampoco hubo recambio en la meta visitante. Entendible, por lo tanto, que el BM Logroño doblara a su rival, 16-8 –tras un tanto de Garabaya en el minuto 24- y que se gustara con incluso 9 goles a favor (18-9, 19-10 y 20-11), para finalmente alcanzar el descanso con un 20-12 que invitaba a una plácida segunda mitad.

Así fue porque el BM Logroño continuó fajándose en defensa para romper el encuentro merced a un parcial de 5-0 que acabó por desquiciar a un Teucro poco incisivo en ataque y superado por el juego ofensivo de los logroñeses, que sacaron a relucir una de sus mejores armas, el contragolpe para aumentar las diferencias del 23-15 al 28-15 (minuto 39) en apenas seis minutos.

Jota aprovechó, entonces, para dar minutos a todas sus piezas. Muñoz y Cadarso –los últimos 9 minutos actuaría de central- estaban en los extremos, Kukic era el central, mientras que Montoro y Paredes debían liderar el tiro desde la larga distancia. En defensa, Montoro, Kusan, Paredes y Miguel Sánchez-Migallón eran los encargados de dar consistencia en el centro. Incluso salió, ya con el 32-20, Romeo -5 paradas- bajo palos. Las imprecisiones surgieron, aunque Kusan sí que aprovechó para sumar goles desde los seis metros. Es decir, el ritmo decreció y el equilibrio apareció en escena.

Hay que apuntar que el Teucro, al menos en el marcador, estuvo parejo que un BM Logroño que acusó la falta de acople de los hombres que estaban en pista. El trabajo ya estaba hecho y hasta se podía empezar a pensar en el largo viaje hasta Bielorrusia donde el sábado les espera el Minsk en la ida de la tercera ronda de la Copa EHF.

FICHA TÉCNICA

BM Logroño: Krupa (p), Ángel Fernández (5), Del Arco (4), Castro (2), Garciandia (4), Garabaya (3) y Chiuffa (4, 1p), siete inicial, Miguel Sánchez-Migallón (2), Kusan (5), Montoro (3), Muñoz, Kukic, Paredes (3) y Cadarso (2).

Condes de Albarei Teucro: Jorge García (p), Méndez (5), Balázquez (3), Quintas (1), Rial (4), Teixeira e Iglesias, siete inicial, Fernández, Hernández (4), Moyano (5), Pereiro (1), García (1), Alves (1), Moledo (1) y Javi Santana (p).

Parciales cada 5 minutos: 2-1, 7-3, 10-4, 13-6, 17-9, 20-12 (descanso), 23-15, 28-15, 29-17, 32-20 y 37-26 (final).

Árbitros: Antonio Merino Mori y Francisco Javier Moyano Prieto. Excluyeron a los locales Miguel Sánchez-Migallón (min. 23), Garciandia (min. 27) y Paredes (min. 40) y a los visitantes Teixeira (min. 6) y Moyano (min. 25).

Incidencias: Un millar de espectadores en el Palacio de los Deportes.