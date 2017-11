Comienza el año judicial con reivindicaciones para La Rioja

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja, Javier Marca, ha abierto hoy, mediante acto solemne, el año judicial en la comunidad acusando el "agravio comparativo" a La Rioja, que ha definido como "la gran olvidada".

Marca ha cerrado los discursos con los que se ha dado apertura al año judicial en las nuevas instalaciones del Palacio de Justicia. El presidente del TSJ, con más de cien días ya en el cargo, tal y como ha destacado, ha reivindicado la creación del tercer juzgado de lo Penal, petición ya histórica en La Rioja.

Además de por la carga de trabajo que soportan actualmente los juzgados riojanos de lo Penal (con una tasa de respuesta superior a la media pero, aún así, una pendencia mayor; y un "preocupante" tiempo de respuesta por exceso de trabajo), ha considerado "imprescindible" la creación de este juzgado para poder poner en marcha la oficina judicial.

Algo a lo que ha sumado el "limitadísimo gasto" que supondría, porque ya se cuenta con las instalaciones, y el Ministerio de Justicia sólo tendría que pagar la nómina del magistrado.

Estabilidad en los delitos

Antes del discurso de Marca, el fiscal jefe, Enrique Stern, ha presentado la Memoria de la Fiscalía relativa al año 2016, que traduce, ha dicho, un "clima de estabilidad" que también continúa en el año 2017.

Ha afirmado que han aumentando las denuncias por violencia machista, pero no ha habido ninguna víctima mortal. También ha habido un "ligero" incremento de las denuncias de agresión sexual, pero "ninguna por violación".

Además, no ha habido "ningún homicidio", lo que, ha indicado, deja a La Rioja como una de las comunidades "más seguras" de España y de Europa.

Stern ha definido el nuevo Palacio de Justicia como un "templo de luz", en el que se pueden ejercer las funciones de la Justicia con "dignidad". No obstante, ha creído necesario "seguir invirtiendo". Así, ha dicho, "Lexnet no funciona" y a los fiscales "la situación de trabajo les supera". Además, no cuentan con visores para ver los documentos, ni con portafirmas.

El Fiscal también ha reivindicado un tercer Juzgado de lo Penal, además de un cuarto de Instrucción y un sexto magistrado para la Audiencia.

La comunidad, ha dicho, se "hunde" por la falta de fiscales, siendo la última en la tabla de jueces por fiscal. Así, en España la media es de cuatro fiscales por cada juez. En La Rioja es de 2,3 fiscales por cada juez. Es también, ha añadido, la última en fiscales por número de habitantes. Cuenta, ha relatado, con un fiscal jefe y once fiscales y es la única sin Fiscal Anticorrupción.

La vocal territorial para La Rioja del CGPJ, Nuria Díaz Abad, ha pronunciado también un discurso en el que ha llamado la atención sobre los logros y avances que se están proyectando por distintas organizaciones internacionales como el lanzamiento en 2018 de una Red Global de Integridad Judicial impulsada por Naciones Unidas.