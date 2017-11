El arquitecto del Plan de Villamediana no valora la inclusión del sector de Sanz

El arquitecto redactor del Plan General Municipal de Villamediana de Iregua, Roberto García-Berlanga , ha defendido en la Comisión de Investigación parlamentaria sobre este plan, haber dado "solución" a construcciones que se habían "adelantado al planeamiento" y r echaza valorar por qué se incluyó, en 2013, el sector de Pedro Sanz.

En diversos momentos de su intervención, pero sobre todo ante las preguntas del 'popular' Jesús Ángel Garrido, García-Berlanda ha asegurado que e xistía un problema en Villamediana, que se remontaba al año 1988, y que él decidió afrontarlo y "no mirar hacia otro lado".

De hecho, ha puesto como ejemplo a Villamediana por ser "innovadora" en dar una solución a una "problemática" con unas viviendas que, a pesar de las preguntas de la diputada de Podemos Natalia Rodríguez, se ha negado a calificar de ilegales. Sí ha dicho que estaban en una "zona" donde "obviamente no cumplían la ley".

Así, eran construcciones en terreno rústico que ha calificado de "zonas dispersas" pero que no rompían el entorno rura l, respetando la estructura de los caminos, y a las que había que dar una "coherencia urbanística". Y unos ciudadanos a los que era necesario dotar de los mismos "derechos" que al resto, "pero aportando y costeando" por ellos.

García-Berlanda se hizo cargo de la redacción del plan general en el año 2011 , después de que Ángel Ibáñez, el arquitecto que había estado encargándose del mismo desde 2008, y con el que había colaborado, decidiera dejar de hacerlo. El socialista Francisco Ocón le ha preguntado por qué "discrepancias renunció" Ibáñez, pero ha dicho desconocerlo.

El diputado de Ciudadanos David Vallejo le ha preguntado si tiene, o ha tenido, "alguna vinculación societaria, laboral y mercantil con el señor Pardo Calderón", arquitecto asesor del Ayuntamiento de Villamediana. A lo que ha contestado un rotundo "No".

Sin embargo, después, a preguntas de Ocón se ha puesto sobre la mesa que t rabajó junto a él en los municipios de Baños de Rioja y Cirueña, y que presentaron juntos una posible UTE para el de Asparrena.

¿Cómo se le encargó el plan general una vez que el arquitecto anterior renunció? ha querido saber Ocón . García-Berlanga ha explicado que se le pidió directamente que hiciera una oferta porque "venía de colaborar" en el proyecto. No hubo concurso público.

Aparición del sector de Sanz

El socialista ha incidido en lo ocurrido en el año 2013, cuando, en enero, se conoció la situación "ilegal" del chalet del expresidente riojano, Pedro Sanz.

En marzo de ese año, "inmediatamente después de conocerse la denuncia", se presentaron veinte alegaciones para sumar, a los sectores dispersos en los que estaba trabajando el arquitecto, uno nuevo, el cinco, en el que estaba la construcción de Sanz.

"Usted puede comprender que creemos que la aparición de ese sector cinco se debe única y exclusivamente a la denuncia contra la edificación ilegal del sector Sanz", ha dicho Ocón.

De este modo, le ha preguntado si no le sorprendió que "en ese momento, por primera vez, todos los propietarios de lo que sería el sector disperso cinco, que no habían entendido hasta entonces que fuera necesario integrarse, lo pidieran" y lo hicieran con solicitudes iguales.

El arquitecto ha respondido: " Como equipo redactor no entramos a valorar estos aspectos, nos mantenemos al margen de cualquier actuación del entorno; no es nuestro cometido" .

Pero Ocón le ha replicado: "Le voy a quitar la razón porque sí valoró otras alegaciones". Así, le ha leído lo que respondió a la alegación que presentó el que entonces era presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, después de que se aprobase añadir el sector cinco y, por tanto, legalizar la edificación de Sanz.

"El alegante", ha leído que se le contestó, "confunde el interés público con el político, que reside en perjudicar a veinte personas, que tienen sus propiedades en el sector disperso cinco, porque dentro del mismo se encuentra el presidente del Gobierno de La Rioja que es de otro partido político".

El arquitecto ha respondido no recordar, "con el tiempo que ha pasado" si él escribió esa respuesta, que lleva su firma, porque, además, ha explicado, trabajó con un equipo de abogados que pudieron hacerla escrito. En cualquier caso, le ha respondido el socialista: "Eso no es una contestación técnica".

Por otro lado, el diputado de Ciudadanos le ha preguntado al arquitecto por qué, si tenía un contrato con el Ayuntamiento de 60.000 euros "que incluía la redacción y tramitación del Plan General hasta su aprobación definitiva", se suscribió "una nueva ampliación de 20.000 euros adicionales de las arcas municipales en base a un informe de Pardo Calderón que decía que ya había finalizado todo lo relacionado con su contrato inicial".

El arquitecto ha explicado que su trabajo fue "laborioso y costoso" y se "extendió en el tiempo", por lo que entendió la Corporación que había que hacer "una ampliación para terminar los trabajos de la mejor manera posible".

Vallejo le ha replicado: "¿Y coincidió la ampliación del contrato con la inclusión del sector cinco?" A lo que ha afirmado el arquitecto: "No recuerdo, porque no me acuerdo de los tiempos".