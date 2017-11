Lola y Toño recorren Logroño, un libro para normalizar la rutina de los jóvenes celiacos

Los alumnos de 6º de primaria del Colegio Sagrado Corazón de Logroño han sido el público elegido por la Asociación Celíaca de La Rioja (ACERI) para presentar el cuento ‘Lola y Toño recorren Logroño ’, una obra que pretende derribar barreras y normalizar la rutina diaria de los jóvenes intolerantes al glute n, a la vez que trata de concienciar al resto sobre el significado e implicaciones de ser celiaco.

El acto, dirigido por el propio autor del libro, Antonio de Benito, ha contado con la presencia de la consejera de Salud, María Martín, la subdirectora General de Universidades y Formación Permanente, Carmen Duque, y la presidenta de ACERI, María Ángeles Espila.

La titular de Salud ha destacado que es “una obra original, amena y muy pedagógica” y ha señalado que con este cuento “seguimos avanzando en el reto de concienciar a la sociedad sobre la intolerancia al gluten, ya que los celiacos todavía tienen muchos obstáculos que enfrentar cuando salen de casa”.

Por su parte, Carmen Duque ha destacado que es “un libro muy didáctico y atractivo que incluye una versión bilingüe con el objetivo principal de mejorar la capacidad lingüística de nuestros alumnos en el idioma extranjero inglés”. Además, Duque ha apuntado que se trata de una obra de “fácil lectura y comprensión y, lo más importante, el valor que cumple al concienciar a los alumnos sobre un problema que puede afectar a sus compañeros, a algún familiar o incluso a ellos mismos”.

En España se estima que hay unos 450.000 casos, lo que supone el 1% de la población . La consejera de Salud ha recordado que en La Rioja hay aproximadamente 700 personas diagnosticadas.

Martín ha apuntado a que en La Rioja “ somos un referente en detección precoz, ya que contamos con un muy buen protocolo basado en la Atención Primaria ”. Según la consejera, “existe una gran sensibilidad por parte de nuestros profesionales respecto a la celiaquía y eso nos permite hacer pruebas, normalmente una analítica, al más mínimo síntoma para descartar”.

“Podemos decir”, ha proseguido la consejera, “que solo se escapan aquellos celiacos que todavía no tienen síntomas y por tanto no han ido todavía al médico. Pero estamos insistiendo en ese punto, ya que incluso, a muchos que no tienen síntomas pero tienen antecedentes familiares, se les hacen las pruebas”.

El trabajo en este campo viene de lejos en La Rioja. Ya en 2011 la Consejería de Salud editó la publicación ‘Diagnóstico precoz de la enfermedad celiaca’, dirigida a los profesionales sanitarios, especialmente, a los especialistas en Pediatría y Aparato Digestivo. El objetivo de este documento era ofrecer apoyo e información a los facultativos para conseguir un diagnóstico rápido y poder controlar la intolerancia cuanto antes.

Intolerancia al gluten y síntomas

La Enfermedad Celíaca es una intolerancia permanente al gluten que padecen aquellas personas predispuestas genéticamente. Es la enfermedad crónica intestinal más frecuente en España, (1 de cada 100) . Produce una atrofia de las vellosidades del intestino que conlleva una mala absorción de los nutrientes.