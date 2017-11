El cementerio musulmán de Logroño necesita cuidados y una ampliación

Los Grupos Municipales de PSOE, Cambia Logroño y Ciudadanos en el Ayuntamiento de la ciudad han mostrado este lunes su apoyo a las peticiones expresadas por la comunidad musulmana para la ampliación "y dignificación" del espacio destinado a su cementerio dentro de las instalaciones del camposanto municipal.

Como ha apuntado la concejal de Ciudadanos María Luisa Alonso, "entre los tres Grupos queremos poner en evidencia el problema que existe con la colmatación del cementerio musulmán en Logroño", una instalación que se habilitió en el año 2009 "y que está en fase de quedarse sin espacio para más enterramientos".

Alonso ha apuntado como "especialmente grave" la sitaución en cuanto a los enterramiento de fetos y niños, y, en este sentido, ha puesto como ejemplo que, hace unas semanas, una familia tuvo que viajar a Zaragoza para enterrar a su hija de 7 años .

"No es de recibo que logroñeses que pagan sus impuestos, que viven aquí y que han tenido a sus hijos en la ciudad tengan que irse fuera a enterrar a sus seres queridos, y que no puedan ir a visitarlos cuando quieran", ha lamentado la edil 'naranja', que ha apelado "a una cuestión de derechos y, sobre todo, de empatía, no de religión ".

Ha recordado Alonso que este cementerio, además de la falta de espacio, "está a punto de cumplir diez años", lo que supone que hay que sacar los restos enterrados "y pasarlos a un osario", lo que acrecienta la necesidad no solo de espacio "sino de una reordenación". "Esta parte del cementerio está dejado, sin apenas mantenimiento, es necesario que tenga algo de dignidad", ha afirmado.

La edil ha señalado que su formación ya presentó hace dos años en el pleno del Ayuntamiento logroñés una moción para modificar el reglamento de cementerios, "pero la propuesta, que fue aprobada, ni está ni se la espera".

Como ha señalado la concejal de Cambia Nieves Solana, "la comunidad musulmana en La Rioja tiene unos 18.000 miembros, y la situación no es peor porque muchos optan todavía por repatriar los cuerpos a sus países de origen cuando muere un familiar".

Ha detallado que el Ayuntamiento de Logroño ha suspendido la inhumación de fetos hasta reorganizar el espacio del cementerio musulmán y ha puesto a disposición nichos y panteones mientras se hacen los trabajos necesarios. Sin embargo, ha considerado que no es solución porque no responde las costumbres y creencias musulmanas, que indican que el enterramiento debe hacerse directamente en tierra.

"Ya aceptaron en su momento hacerlo en féretros, pero, ante la propuesta que se les hace, no están dispuestos a hacer uso del cementerio convencional", ha argumentado Solana, quien ha señalado que lo que se reclama son fosas múltiples para fetos, fosas para menores y adultos y la delimitación de las tumbas, todo ello, en un espacio que se ampliaría 500 metros cuadrados en una parcela colindante y la señalización correspondiente.

Sin embargo, ha criticado que "la realidad, ahora mismo, es que el cementerio musulmán no se sabe dónde está, porque no está señalizado y la situación en la que se encuentra, con montones de tierra o tumbas puestas de cualquier manera, es indigna, vergonzosa, si se mantiene algo es porque lo cuidan las personas que tienen allí familiares".

Por eso, ha reclamado que la Junta de Gobierno Local, competente en la materia, "se siente a negociar" con la comunidad musulmana "para ver qué necesidades tienen y cómo se les puede dar cumplimiento". En este sentido, como ha dicho Alonso, los tres Grupos están estudiando cómo mostrar su apoyo, bien en Comisión municipal, iniciativa en pleno o con un escrito formal en el Registro.

El concejal del PSOE Kilian Cruz-Dunne ha reseñado que, del total de la población musulmana, "una tercera parte vive en Logroño", y ha recordado que, cuando en 2009 se puso en marcha el cementerio para este colectivo, se habilitó una parcela de 500 metros cuadrados para 106 sepulturas, 82 de ellas para adultos y 24 para menores. "Se preveía entonces una posible ampliación, y ese momento ha llegado", ha dicho.

"Es un tema de alta sensibilidad, no se está pidiendo ningún privilegio, sino un derecho recogido en la Constitución. Es necesario encontrar espacios de enterramiento para este colectivo en las mejores condiciones. No se puede obligar a las familias a viajar a Bilbao o Zaragoza, con un gasto de 6.000 ó 7.000 euros. Es evidente que algo hay que hacer, pero por parte del Gobierno local no se sabe nada", ha finalizado.