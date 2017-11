Un hospital riojano obtiene dos estrellas Michelin de la Sanidad

La acreditación QH (Quality Healthcare) es conocida popularmente como las estrellas Michelín de la Sanidad. Actualmente, 115 hospitales en España cuentan con este distintivo que mide los estándares en la calidad de la atención médica. El 57% de los centros son privados y el 43% públicos y suponen en total un 15% de toda la oferta hospitalaria riojana.

Entre este selecto grupo, sólo 29 centros hospitalarios cuentan con dos de estas estrellas y uno de ellos está en La Rioja. Se trata de la Fundación Hospital de Calahorra, un centro que se encuentra actualmente entre los mejor valorados en el país en materia de atención. La máxima puntuación, tres estrellas, la tienen únicamente cuatro hospitales españoles, los de La Moraleja y La Zarzuela en Madrid, la Clínica Cima en ¨Barcelona y el Complejo Hospitalario de Granada.

Esta acreditación se puso en marcha en 2015, de la mano del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), una organización que agrupa a los principales grupos sanitarios españoles. Se trataba de reconocer la calidad y la seguridad de los centros asistenciales y para ello, la Asociación Española para la Calidad evalúa un total de 69 características distintas en cada uno de los centros.

Con estas acreditaciones se pretende ayudar a los pacientes a la hora de elegir si es necesario el hospital en función de su calidad y seguridad. Quieren dejar claro, eso sí, que no se evalúa en ningún momento los indicadores de resultados en salud. Aclaran también que hay centros hospitalarios que no quieren estar en esta guía, por lo mismo que algunos restaurantes no quieren estar en la Guía Michelín, lo cual no quiere decir que sean mejores o peores que los que han sido evaluados.