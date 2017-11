Ribera del Duero, a la sombra del Rioja

A pesar de contar con grandes vinos, a Ribera del Duero le cuesta librarse de las comparaciones con Rioja, que acapara todas la atenciones. Así lo considera la publicación británica Wine-searcher, que ha dedicado un artículo a la alargada sombra de los vinos Rioja.

El artículo se hace eco de la calidad de los vinos de Ribera de Duero, pero recalca que los consumidores están enamorados del Rioja. Nuestra región entró en el juego de la exportación antes y puede presumir de tener una marca muy fuerte: el valor de las exportaciones globales de Rioja se incrementó un 1,1 por ciento hasta los 468 millones de euros en 2016, explica la publicación.

España está dominada por el Rioja, asegura, pese a los esfuerzos realizados por Ribera de Duero en marketing. Y es que los consumidores conocen más la marca Rioja, tanto en el mercado interior como en el exterior. Así lo asegura el somelier de un restaurante en Nueva York, que explica que las ventas de Ribera son menores que las de Rioja:

Raj Vaidya, Head Sommelier at Daniel Boulud's flagship restaurant in New York adds that: "We have only a handful of Spanish wines on the list at Daniel... sales of Ribera are less than those of Rioja, where we have pretty much the same number of references."