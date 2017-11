En caída libre

En el baloncesto, hay una máxima. La defensa. Si un rival te hace 35 puntos en 10 minutos algo falla. Si encima durante ese cuarto no se nada fino en ataque, el partido puede estar muy cuesta arriba o incluso perdido. Algo parecido le sucedió a un Clavijo que iba a Castellón con la intención de aliviar sus penas, pero que se encontró con la quinta derrota consecutiva después de sucumbir ante TAU Castelló por 85-69. Un duelo condicionado por el primer cuarto, 35-19. A partir de ahí, los riojanos fueron a remolque y no mostraron reacción como para meter el miedo en el cuerpo a los de Toni Ten. Cierto que en defensa hubo mejora, pero en el otro lado de la pista no hubo antídoto y sólo Coggins (19) y Adala Moto (13) tuvieron dobles dígitos de anotación. Forzó un poco la situación el equipo de Jenaro Díaz en el último cuarto, donde fue mejor, pero resultó insuficiente porque el triunfo ya era de los castellonenses.

El problema es que se trata de la quinta derrota seguida -balance 2-6- y eso empieza a ser preocupante ya que no se termina de dar el empujón necesario para coger aire en la clasificación y no tener que mirar siempre a la parte baja de la tabla para encontrar al Clavijo. TAU Castelló salió decidido, muy intenso, principalmente, a la hora de luchar por el rebote. El equilibrio se mantuvo los primeros compases porque en cuanto los locales encadenaron varias canastas seguidas el choque empezó a resquebrajarse, 25-13 en el minuto 7. Los riojanos estaban bloqueados ante la zona rival, mientras que en la otra parte de la pista, el cuadro castellonense metía todo. Así se pueden explicar los 35 puntos a favor.

Los 16 puntos en contra obligaban a Clavijo a dar una vuelta de tuerca. El choque aumentó el ritmo con constantes transiciones que favorecían a los que iban por delante en el marcador. Con el 45-23, minuto 14, la contienda parecía ya finiquitada. Jenaro Díaz probaba cosas, como la defensa zonal, que no tuvo muchas consecuencias. Además, Rowley se hacía el amo debajo de los aros para bajar aún más los ánimos de los visitantes. El 51-33 al descanso era duro.

No varió la tónica, es decir, agresividad y mucha velocidad tras el paso por los vestuarios. Lo que ambos equipos se dejaron fue el acierto. Los porcentajes decrecieron bastante en el tercer cuarto. TAU Castelló no veía peligrar su renta cercana a los 20 puntos porque el Clavijo seguía de que no. Es decir, que aunque mejoró sus prestaciones defensivas no fue suficiente para hacer un parcial favorable para estar más cerca en el electrónico. Con 21 puntos a favor de los locales arrancaba el último cuarto, 65-44. Los anfitriones bajaron un poco su intensidad, mientras que los de Jenaro Díaz aprovecharon varios errores y pérdidas rivales para reducir la diferencia por debajo de los 15 puntos.

Entonces vino una jugada condicionante, no de la derrota pero quizá sí de haber estado algo más cerca. Faltaban más de seis minutos y los locales anotaron un triple con la posesión agotada. Los árbitros lo dieron y encima le cayó una técnica a Jenaro Díaz por sus protestas. Unos tiros libres que terminaron por impedir la posible reacción de los riojanos. Dio igual que el Clavijo ganara 20-25 los últimos 10 minutos porque el TAU Castelló ya había hecho los deberes previamente, pero claro con un 32% (25 de 77) en tiros de campo es muy difícil poder competir en LEB Oro. Si a eso se añaden los 35 puntos iniciales del rival en 10 minutos, está todo prácticamente dicho. Toca mejorar y mucho.

FICHA TÉCNICA

TAU Castelló: Roma (11), Faner (5), Gatell (8), Ott (14) y Sabonis (5), cinco inicial, Rowley (14), Steinarsson (9), García (7), Sabaté, López, Reig y Nkaloulou (12).

Clavijo: Quintela (2), Coggins (19), Cabot (9), Adala Moto (13) y Bieshaar (7), cinco inicial, Gutenius (3), Jansen (6), Balamou, Martínez (2) y Yates (8).

Parciales: 35-19, 16-14 (51-33 al descanso), 14-11 (65-44) y 20-25 (85-69 al final).

Árbitros: José Vázquez García y David Planells Caicedo. Sin eliminados.