Gratuidad de libros de texto y auditorías a empresas públicas, las condiciones de Cs

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha enviado esta mañana un documento al Gobierno en el que quedan plasmadas sus condiciones irrenunciables para negociar la tramitación de los Presupuestos Generales de La Rioja de 2018.

Se trata de un documento con 108 exigencias del que destacan una serie de propuestas clave divididas en cuatro bloques. “Estas medidas son las líneas rojas a las que se tiene que comprometer el Gobierno si quiere iniciar las negociaciones con Ciudadanos”, ha aclarado el Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, acompañado por la diputada Rebeca Grajea.

1) Fiscalidad:

• En 2015, Ciudadanos ya impulsó una rebaja fiscal destinada a la clase media y trabajadora. En 2018, Ciudadanos propone la reducción en un punto en el tramo del IRPF para los riojanos. “El Gobierno de La Rioja quiere establecer la rebaja en medio punto, pero Ciudadanos quiere ir un paso más allá en la devolución del esfuerzo a las clases medias y trabajadoras riojanas, y proponemos que sea de un punto”, ha apuntado Ubis.

• Impuesto de Donaciones: siguiendo el modelo del impuesto de Sucesiones que existe en La Rioja, Ciudadanos apuesta por avanzar en establecer un modelo ya aplicado en otras comunidades apostando por deducciones para los familiares directos: padres, hijos y cónyuges.

• Impuesto de Patrimonio: El Gobierno regional ha planteado la eliminación de dicho impuesto, pero Ciudadanos apuesta que esa exención total esté vinculada a la inversión de fondos para apoyar el emprendimiento social y que exista un retorno a la sociedad, favoreciendo el emprendimiento de jóvenes. “Esta propuesta está contemplada por la normativa europea y comunidades como el País Vasco quieren aplicarla”, ha señalado Ubis.

• Deducción por hijos de 0 a 3 años: Dicha deducción alcanza los 600 euros por hijo, escolarizado en un centro de educación infantil de primer ciclo durante un mínimo de 6 meses al año. Esta deducción sería compatible con la ya establecida por nacimiento de hijo. “De esta manera, Ciudadanos quiere apostar por la familia, la conciliación y luchar contra el envejecimiento de la población riojana”, ha afirmado el portavoz naranja.

• Elevación del mínimo personal para el complemento a familias numerosas, añadiéndose a la deducción vigente en el Estado, un complemento adicional de 1.200 euros.

2) Reformas Normativas y mejora de la Transparencia:

Con el objeto de avanzar en la agilización de la tramitación administrativa y mejorar la eficacia de la administración regional, Ciudadanos propone modificar las leyes de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración y la de Administración Electrónica y simplificación administrativa.

• Además, Ciudadanos exige acabar con que las subvenciones nominativas sin cuantía determinada, para que se controle el dinero de los riojanos y se pueda ejercer un mayor control en dichas subvenciones.

• Objetivizar el fondo de cooperación local para que se definan mejor la distribución de dichos fondos, tener claras las normas para todos, evitando así la discrecionalidad por motivos políticos.

3) Impulso económico:

• Ampliación en un año la cuota de tarifa plana para los autónomos riojanos. Ciudadanos propone ampliar hasta los dos primeros años la cuota reducida para facilitar las cosas a aquellos autónomos que comienzan con su negocio.

• Reestructuración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Para Ciudadanos, este organismo público no está cumpliendo con su función ni ahora, ni en los peores años de la crisis ya que el impulso económico que ha ejercido no representa ni el 50% de su presupuesto.

4) Impulso social:

Gratuidad total de libros de texto en primaria y secundaria. “Durante el 2017 hemos perdido una gran oportunidad de avanza en la gratuidad de libros de texto, el Gobierno no ha cumplido porque ha tenido poca voluntad y estas ayudas de 3,7 millones de euros que Cs impulsó en 2017 no han llegado a todas las familias que deberían”, ha señalado Ubis que recuerda que La Rioja debe seguir el modelo de Madrid en el que la gratuidad de libros de texto se ha implantado, gracias también al impulso de Ciudadanos. Por ello, Ciudadanos quiere contar también con el compromiso del Gobierno de la gratuidad incluirá en dos años a otras etapas de Educación no obligatoria.

Nueva plataforma educativa que convierta a nuestra región en pionera en innovación tecnológica educativa. “Queremos que se dé un impulso definitivo a esta iniciativa, nuestra región es perfecta por su tamaño y composición para ello, con una inversión de 2,5 millones en una primera fase”, ha apuntado el portavoz naranja.

CATORCE AUDITORÍAS DE GESTIÓN

Esta misma mañana, Ciudadanos ha registrado en el Parlamento la solicitud de 14 auditorías de gestión para fiscalizar contratos públicos y convenios existentes con empresas públicas de la región en diversas consejerías.

“En diversos encuentros con el presidente Ceniceros y su gobierno, nos ha reiterado que Ciudadanos cuenta con su apoyo para auditar todo lo que queramos porque, según, dicen, no tiene nada que oculta”, ha señalado Diego, “pues hemos recogido el guante, y pedimos que, desde el Parlamento, órgano responsable, se impulse la tramitación de estas 14 auditorías para que sean trasladadas al Tribunal de Cuentas y éste las incluya en su Plan de Fiscalización para 2018”.