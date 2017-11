Consejos a la hora de comprar un portátil

Vivimos en la era de las telecomunicaciones, y es que, existen multitud de elementos que necesitamos y que no nos da tiempo a conocer. Hay quien es un apasionado de la tecnología y domina todos estos elementos al dedillo, pero la mayoría de mortales necesitamos un poco de ayuda a la hora de adquirir un aparato electrónico.

Smartphones, ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas, ebook, drones, gps… la lista se complica y existen tantos modelos y tantas opciones que no sabemos cuál es el mejor para nosotros. Por suerte, la era de las telecomunicaciones también goza de una gran cantidad de información y de personas que pueden ayudarnos con nuestras infinitas dudas.

Uno de los aparatos electrónicos que más se compra y que más se necesita, de hecho lo necesitan hasta quien no tiene ni idea de tecnología, son los ordenadores portátiles. Se trata de un dispositivo con multitud de funciones, que sirve tanto para trabajar, como para nuestro tiempo de ocio. Y es que con el portátil podemos ver películas, vídeos, jugar, leer, estar conectado a la gente que quieres, y por supuesto trabajar en mil programas distintos.

Si estás pensando en comprar un portátil y no sabes por dónde empezar, te damos algunos consejos que pueden serte de gran ayuda para saber exactamente qué portátil comprar.

¿Qué uso le voy a dar?

La primera pregunta que debemos hacernos a la hora de adquirir un portátil es la referente al uso que le vamos a dar. No será lo mismo utilizar un portátil para un trabajo sencillo de ofimática que para hacer diseños o grabaciones. También deberemos tener en cuenta si queremos el portátil para jugar, por lo que necesitaremos más potencia, o si lo quiero para ver películas, por lo que querré una pantalla grande.

Las opciones son múltiples, pero tendremos que tener bien definido el uso que le queremos dar para acertar con nuestra elección. Una vez tengamos claro este concepto y nos lancemos a elegir un dispositivo, deberás fijarte en ciertas cuestiones.

El Sistema Operativo

Si quieres saber qué ordenador te conviene más, te diremos que Windows es el más común, pero MacOs está orientado mejor para trabajar. Muchas personas compran el Windows porque resulta un ordenador más barato, y es que una de las inconveniente del Mac son los elevados precios. Windows será una buena elección si lo que buscas es un ordenador normal y sin complicaciones.

Sin embargo, en cuanto a materiales y durabilidad, Apple se sigue llevando la palma. Una buena opción para tener un ordenador de estas características sin que te duela el bolsillo es comprar un Macbook de segunda mano, de modo que la jugada te salga mucho más económica. Los MacBook ofrecen un rendimiento realmente óptimo, además de una interfaz que ha sido mejorada recientemente.

Las pulgadas

Si no vas a tener que transportarlo y solo lo quieres para casa, te aconsejo que optes por modelos más grandes, como de 17’’. Al ser más grandes también serán más potentes, con el único inconveniente de que costará más transportarlos. Pero si no salen de casa no hay problema. La pantalla grande será útil para todo tipo de actividades, incluso para trabajar, ya que pasar mucho tiempo mirando una pantalla pequeña puede llegar a cansar.

Si vas a darle mucho uso a la hora de transportarlo, porque tienes que llevarlo a la universidad o al trabajo, te recomendamos que compres un ordenador que tenga entre 13 y 14 pulgadas. Más pequeños son útiles para algunas cosas concretas, pero tanto para trabajar como para jugar serán algo incómodos.

La batería

En este caso también debemos pensar si vamos a usar el portátil sin cargador, ya que entonces la batería se convierte en una parte fundamental que debemos tener en cuenta en la compra.

Tienes que saber que la duración de la batería que compres será proporcional a la cantidad de celdas. Para usar mucho el ordenador sin cargador, lo mínimo serán 6 celdas. Si no, se te acabará enseguida y te resultará muy incómodo.

Cuidar la batería es uno de los aspectos que más tienes que tener en cuenta a la hora de utilizar un portátil. No es bueno que fuerces mucho el portátil, por lo que será importante que tengamos claro para qué lo vamos a usar.

Como ves, las características de los ordenadores son importantes, pero más importante es saber qué uso le vamos a dar y elegir un portátil que se adapte a nuestras circunstancias. Por supuesto que el precio es importante, pero como hemos dicho, puedes comprar ordenadores de fantásticas calidades, si los eliges de segunda mano.