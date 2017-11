Cinco ideas originales y diferentes para regalar en un cumpleaños

Se avecina un día tremendamente importante y especial. Una persona cercana, un familiar, un amigo, tu pareja... alguien que, en resumidas cuentas, te importa muchísimo, está cerca de cumplir un año más. Se acerca el momento de devanarse los sesos pensando en un regalo acertado, en algo que le encante y a la vez le impacte, algo que, en definitiva, le deje huella y le sorprenda a partes iguales.

¿Suena complicado? Pues sentimos decirte que lo es. Pocas personas son capaces de sintetizar todo eso en minutos y dar en el clavo con la primera idea que les venga a la cabeza. Además, hay mucho más a tener en cuenta: gustos, disponibilidad, presupuesto... Y es que, puede que tengamos la mejor idea del mundo, algo que asombre a cualquiera; pero si no tenemos dinero para poder costearla, es como no tener absolutamente nada.

Así, se juntan dos grandes factores que suponen la gran complicación. Por una parte, la capacidad para pensar en algo, por otra, la posibilidad para poder llevarlo a cabo. Hay que ser realistas y conscientes de lo que se dispone, pero también imaginativos para sorprender. Y, desgraciadamente, no todos somos capaces de mezclar ambas cosas tan bien como para actuar con rapidez.

Por suerte, lo que os traemos aquí es algo que soluciona todas estas cosas de un plumazo. Imagina que solo eres capaz de pensar en cosas carísimas para regalar, que no se te ocurre absolutamente nada o que lo que ideas no es algo que realmente guste a esa persona. Para todas esas situaciones, y todas las que se puedan dar, te proponemos 5 ideas de regalos originales, con buenos precios y con una tasa de acierto elevadísima. No tenemos estadísticas que lo avalen, pero sí nos hemos asegurado de darle la variedad suficiente para que haya de todo y para todos.

¿Una cámara deportiva?

Si estamos ante una persona a la que le encantan el deporte, las actividades al aire libre e inmortalizarlo absolutamente todo con fotos y vídeos para redes sociales, las cámaras deportivas son la clave.

Hay modelos de todos los gustos, colores, características y precios. Si bien los más caros, como las GoPro más modernas, piden unas sumas realmente prohibitivas para muchos; también hay alternativas mucho más asequibles y casi tan capaces como estas de gama alta. La xiaomi mijia 4k, por ejemplo, tiene unas prestaciones sensacionales para esos poco más de 100 euros que cuesta. ¡Graba a resolución 4K y no ocupa más de 7 centímetros de ancho!

¿Qué quiere decir esta joya?

La joyería, con las mujeres sobre todo, puede ser una buena forma de acercarse al acierto y darle de pleno con tus mejores intenciones. Si hay una joya o una piedra preciosa que le guste en especial, alguna que tenga un significado importante para esa persona, o para ti y ella (o él), puede ser un obsequio cargado de valor simbólico y realmente especial. Solo hay que saber qué define a esa persona para encontrar esa pieza de joyería que mejor encaje con el mensaje que se busca transmitir.

¿Algo personalizado?

Una fotografía que simbolice un recuerdo especial, una toma de un lugar que le gustara especialmente. Obtener cualquier instantánea con cierto significado y plasmarla en una superficie que no sea un soso papel puede ser también otro regalo interesante para esa persona. Puede ser un cojín, un llavero, un puzle, una taza... las posibilidades aquí son inmensas, solo hay que delimitar y pensar en cuál le puede gustar más. ¡Hay personas que son coleccionistas de tazas!

¿Nos escapamos?

Si es tu pareja, o incluso un amigo importante, puedes organizar un viaje para los dos o algo en grupo. En el primero de los casos, aprovechar para visitar ese lugar que siempre habéis querido y hacerlo con cierto toque romántico ya es la guinda del pastel. Afortunadamente, en la actualidad hay una grandísima cantidad de páginas web que comparan y buscan los mejores precios tanto de vuelos como de transporte en general y de estancias, además de promociones especiales para últimas horas o campañas concretas.

Si os vais en grupo, podéis proponer sufragar los costes del viaje para esa persona. Es un buen regalo que, entre varios, puede hacer que la cifra sea mínima.

¿Y un popurrí?

¿A quién no le gustan las cestas navideñas que se regalan en las empresas? Una caja o una cesta especial repleta de regalos también puede funcionar cuando se trata de un cumpleaños. Surtidlo de un montón de cosas que le gusten y, de paso, tratad de darle un toque original y diferente al recipiente donde se reunirán todas. Así se consigue un doble efecto al contar con algo personalizado y, además, repleto de obsequios.