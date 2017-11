Ya no tendrás problemas para usar los mejores programas para tu ordenador

A la hora de hablar de ordenadores y de los distintos programas que podemos usar en nuestro día a día, y que sin duda nos facilitarán tanto los momentos de trabajo como los de ocio, no podíamos dejar de mencionar una cuestión muy importante y que está directamente relacionada con todo el mundo informático: las licencias. De hecho, la licencia de un programa será la “llave” que nos permita abrirlo y comenzar a usarlo, teniendo la seguridad de que obtendremos todas las características que vienen incluidas en el programa que hayamos elegido y sabiendo que estamos cumpliendo con la ley en lo que a la compra y al uso de estos programas se refiere.

No obstante, muchas personas ven este tipo de licencias como algo negativo, ya que a menudo implican pagar un precio que varía mucho de un programa a otro y que no todas las personas están dispuestas a asumir (e incluso muchas veces no todo el mundo se lo podrá permitir). Algo que es especialmente habitual cuando se trata de las licencias de los sistemas operativos, como es el caso de la licencia Windows 7, uno de los sistemas operativos de Microsoft más usados en la actualidad (a pesar de que ya está disponible la versión de Windows 10). Entre otros motivos, esto se explica si tenemos en cuenta que es uno de los sistemas más estables de esta empresa que lleva dando soporte a millones de usuarios desde el año 2009 y que desde entonces no ha dejado de mejorarse y de actualizarse.

Sin embargo, si queremos disfrutar de todas las ventajas que un sistema operativo como Windows 7 nos puede ofrecer, deberemos contar con la licencia correspondiente ya que será la única manera de tener acceso a todo ese material nuevo y a cualquier tipo de soporte que ofrezcan a los usuarios, algo que no conseguiremos si tenemos una copia pirata ilegal. Sin olvidarnos, claro está, de que muchas veces esas copias piratas tendrán un periodo de validez determinado y que cuando finalice el mismo no podremos seguir usando el programa en cuestión.

Por ese motivo, y a pesar de que como ya hemos comentado antes muchas personas se quejen del precio de estas licencias, si queremos tener todas las garantías de que el software que necesitamos funcione bien, necesitaremos una licencia original.

¿Es posible conseguir una licencia original a buen precio?

Siguiendo con este tema, a muchas personas les interesará saber que contar con una licencia original para nuestro software no siempre será sinónimo de un gran desembolso económico sino todo lo contrario, especialmente si tenemos en cuenta las diferentes opciones que podemos encontrar gracias a Internet.

En ese sentido, cabe mencionar el caso de la tienda de las Licencias, un comercio online donde no solo podremos adquirir estas licencias originales y legales de las que hemos estado hablando sino donde las podremos comprar al mejor precio, solucionando de esta manera el problema económico que supone para muchas personas. Además de contar con todas las garantías que rodean a este tipo de compras como puede ser el servicio de atención al cliente en todo el proceso de compra, el soporte online e incluso (y más importante todavía) la posibilidad de devolver la licencia en el caso de que esta no funcione correctamente. Y sin olvidarnos, claro está, de las opiniones positivas de otros usuarios que ya han comprado antes en esta tienda y que han visto las ventajas de adquirir una licencia original al mejor precio.

Como podemos ver, ya no tendremos motivos para no usar un programa 100 % original y legal.

Por otro lado, a la hora de comprar este tipo de licencias, mucha gente tiene dudas acerca del envío de las mismas y de los pasos que deberá dar para instalar correctamente los programas. No obstante, estas cuestiones serán incluso más sencillas que la compra de la licencia en sí, dado que recibiremos la misma de forma telemática a través del correo electrónico que hayamos indicado en nuestra compra, en un plazo inferior a 24 horas. Eso sí, debemos de ser conscientes de que este tipo de licencias originales serán de un solo uso y solo serán válidas para un dispositivo por lo que si queremos instalar un mismo programa en varios ordenadores, deberemos contar con tantas licencias como dispositivos tengamos.

Por último, la instalación y el uso de estas licencias es igualmente sencillo, dado que el propio instalador del programa nos guiará de forma automática a través de los pasos que debamos dar y nos indicará en qué momento debemos añadir la clave alfanumérica que forma nuestra licencia, después de lo cual (y una vez termine el proceso de instalación) ya podremos disfrutar de nuestro programa.