Concentración por la liberación de la AP-68 el 19 de noviembre

El próximo día 19 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de Recuerdo a las Víctimas de los Accidentes de Tráfico y sobran los motivos para conmemorar esta fecha. Así lo cree la Plataforma por la Liberación de la AP-68, que ha convocado una concentración ese día en la sede de la DGT en la calle Pío XII a las 12:30 horas. Recorrerán las calles pasando por el Palacete y la Delegación de Gobierno.

"Las cifras son escalofriantes y escandalosas. Son ya 15 los fallecidos este año y centenares los heridos, desde el año 2000 son 196 las víctimas en la carretera nacional 232, vía que cruza toda la comunidad y que todos y todas nos vemos obligados a utilizar a diario", explican.

Pero detrás de las cifras "están las familias, las personas con nombre y apellido, las historias de sufrimiento y dolor". Son historias que podrían reducirse, según la Plataforma, "si se tomasen medidas para minimizar los riesgos en la N-232".

Plataforma por la Liberación de la Autopista:

"Cuando se está hablando de vidas humanas no valen las evasivas, no vale echar balones fuera y dar largas, no sirve culpar a los usuarios de la carretera y a su supuesta imprudencia, no sirven las justificaciones económicas, cuando al mismo tiempo se están rescatando autopistas privadas con miles de millones que pagamos entre todos y todas".