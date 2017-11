El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha asegurado hoy, en respuesta a dos preguntas parlamentarias del Grupo Socialista y de Podemos, que las tendencias que ofrece el mercado laboral “indican que se está creando empleo cada vez de mayor calidad en La Rioja” y que la contratación indefinida ha crecido un 14,8%.

José Ignacio Ceniceros ha explicado que el descenso de ocupados que indica la EPA del tercer trimestre se debe “en buena medida, a la inusual y atípica campaña agrícola” de este año. En este sentido, ha pedido a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista “que haga una interpretación prudente de estos datos”, ya que la EPA es un indicador coyuntural, que “conviene interpretar de manera desestacionalizada y no con el dato de un solo trimestre”.

Por su parte, la portavoz socialista, Concha Andreu, ha calificado el paro como "un verdadero drama", señalando el "efecto Turruncún: no hay empleo, no hay personas, no hay paro".

En esta misma línea, la portavoz de Podemos, Ana Carmen Sainz, se ha referido a los datos del Servicio Público de Empleo, que apuntan, ha dicho, a "1.131 personas más"; y "los números en La Rioja", ha dicho, "son los peores", mientras "sigue aumentando la brecha de género" y "se han perdido 3.100 puestos de trabajo".

A la espera de una partida para el colegio de Los Lirios

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha dicho que "espera" que los Presupuestos Generales de La Rioja para 2018 tengan una "partida" económica para hacer posible la "preparación del proyecto" de un posible Colegio en Los Lirios.

Galiana ha respondido a la pregunta de la diputada socialista Emilia Fernández, quien ha apuntado a la "paciencia" de los vecinos de Los Lirios, y le ha exigido que construya, ya, el colegio y, mientras, solucione los problemas de seguridad de los niños que se trasladan a estudiar fuera del barrio.

Fernández le ha pedido que, en concreto, aclare si "ha recibido comunicación formal de cesión de la parcela en Los Lirios" por parte del Ayuntamiento de Logroño, "y, en caso afirmativo", le ha pedido "iniciar los trámites". "Ya vale de tirarse la pelota", ha reclamado.

"Vamos a ejercitar juntos la virtud de la paciencia", le ha respondido el consejero a la vez que le ha sorprendido que no esté "atenta" a lo que ya contestó al diputado de Podemos, Germán Cantabrana.

Ceniceros ha concluido afirmando: "No descartamos en absoluto que se pueda realizar en breve, pero hay que ser prudentes en las inversiones".

Cuentas de la ADER

Ceniceros también ha respondido al portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, quien se ha referido al último informe del Tribunal de Cuentas, así como al de la Intervención, en los que se apunta a que la ADER presenta cuentas "difícilmente explicables" como un expediente cerrado en 2013 con facturas justificadas de 2014.

"Nuestro partido pide transparencia y regeneración, y la ADER lo que está es, continuamente, degenerándose", ha señalado. Ante esto, Ceniceros, ha afirmado que el "control interno de la ADER es razonable" y ha respaldado "la gestión de la ADER", que ha definido como "óptima", siendo la "primera en obtener la acreditación cinco estrellas".

Abandono escolar

Desde el Partido Popular, su portavoz, Jesús Ángel Garrido, le ha preguntado por el abandono escolar, ante lo que Ceniceros ha señalado que "continúa bajando" y La Rioja ha logrado "un nuevo mínimo histórico", siendo La Rioja "la tercera comunidad autónoma con menor tasa de abandono escolar".

En este sentido, ha indicado que las medidas que está adoptando el Gobierno de La Rioja “van dando sus frutos” y se ha referido a la adaptación de los currículos, la aplicación de una organización y metodología más flexible en el ámbito de la diversidad y las medidas personalizadas para abordar las necesidades educativas especiales. Asimismo, ha añadido que la FP básica está mejorando los anteriores Programas de Cualificación Profesional, al conseguir que un 60% de los alumnos prosiga sus estudios.

Un tercer Juzgado de lo Penal para La Rioja

El Parlamento de La Rioja ha reclamado hoy por unanimidad la creación de un tercer juzgado de lo Penal para La Rioja en una proposición no de ley socialista que insta, directamente, al Gobierno de España a su creación.

Para el diputado socialista Raúl Díaz, el Gobierno de España se "ríe en la cara" de los riojanos y, así, se ha referido al último decreto, como "el de la vergüenza" que "crea plazas en toda España menos en La Rioja".

En este sentido, el consejero de Justicia, Conrado Escobar, ha rechazado "limitar el servicio de la Justicia a la creación, o no, de este juzgado" y ha dicho que es "una torpeza negar" que La Rioja está "al más alto nivel" dentro de España.

Plan contra la Xylella Fastidiosa

El Parlamento de La Rioja también ha aprobado hoy pedir al Gobierno riojano un plan "de contingencia serio" para detectar plagas de 'Xylella fastidiosa' que ha contado con el voto en contra del PP porque, en palabras de la diputada Raquel Sáenz, el PSOE "llega tarde y busca el protagonismo".

La bacteria conocida como Xylella Fastidiosa ataca olivos y también vid, almendros y cerezos y, tal y como ha defendido el PSOE, puede ser devastadora. Las autoridades de las Islas Baleares han detectado la presencia de dichas bacterias en sus cultivos, y no está garantizado que no termine por trasladarse al resto de España.