El rock madrileño y logroñés, de la mano en Artefacto

La Gota de Leche acogerá este sábado un concierto con el rock como denominador común. Se trata del evento Logropalooza , enmarcado en el festival Artefacto. Los locales Dork y The Monster Lover y los madrileños Yawners protagonizarán este concierto, que busca ser el primer paso de un proyecto para crear una red de creación entre músicos jóvenes.

La idea surgió del grupo Dork, como relata su vocalista y guitarra, Aarón: "El rock está muriendo, ahora reina la música comercial, pero hay muy buenos grupos de rock alternativo de los que no se habla en los medios". Con el objetivo de fomentar la escena musical en Logroño surgió este proyecto de impulsar una red de bandas jóvenes con grupos de otras ciudades. El primer contacto lo han establecido con Yawners, que acudirán a Logroño este sábado con la idea de organizar otro concierto al que pueda acudir Dork en Madrid.

Es una forma de establecer contactos entre bandas y ayudarse en todo lo que puedan, porque, como indica Aaron, no todos los adolescentes escuchan reggaeton. "Hay bastantes jóvenes que escuchan rock, hace unos años no tanto, pero ahora sí, aunque no se nos ve".

LOS PROTAGONISTAS DEL LOGROPALOOZA

​Dork es un prometedor trío de grunge y rock alternativo formado a principios de 2017 por Aaron, Busto y Sergio. Tienen un estilo "bastante personal", según sus palabras, con influencias de Nirvana, Primus, Kyuss y Rush. Tras su gira de verano, están ahora inmersos en los preparativos del que será su primer álbum, que saldrá a mediados de noviembre.

El otro grupo de Logroño es The Monster Lover, ganadores del concurso GotaMusic 2016, además de quedar segundos en BDECODER 2016, la batalla de bandas del DCODE.