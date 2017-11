Marina Blanco, una joven estudiante de 21 años, nueva concejal de Cambia Logroño

Tras la renuncia al cargo de concejal de Paz Manso de Zúñiga, el Grupo Municipal de Cambia Logroño acaba de dar a conocer el nombre de la que será su sustituta. Se trata de Marina Blanco, una joven logroñesa de 21 años que se convertirá a partir de su nombramiento en el próximo pleno municipal, en la concejal más joven de la historia del Ayuntamiento de Logroño.

Llega al cargo tras la renuncia de las tres personas que le precedían en la lista: el número cinco, José Ignacio Martínez, portavoz de la Junta de Personal del Ayuntamiento, la número seis, Amaya Hernáez, y el número siete, Andrés Barrio, actual secretario del Grupo Municipal de Cambia Logroño.

Blanco es conocida en Logroño por su activismo en movimientos políticos y sociales, especialmente en el ámbito estudiantil y el colectivo LGTBI+. Tiene 21 años y estudia el cuarto curso de Químicas en la Universidad de la Rioja con un brillante expediente académico. Para sus compañeros de universidad ha sido toda una sorpresa. "Se lo he dicho a los amigos más cercanos y al principio no se lo creían pero me han apoyado mucho", cuenta.

Se enteró de la dimisión de su predecesora cuando recibió la llamada de los concejales. "Me dijeron además que los siguientes en la lista no iban a aceptar el acta por diversos motivos y que era mi turno, al principio no es agradable porque no te imaginas ser concejal por la dimisión de una compañera, a la que además agradezco muchísimo su trabajo, y da mucho respeto, pero tras hablar con los concejales y con otros compañeros y compañeras de Cambia Logroño, decidí dar el paso".

Tendrá media liberación y compaginará la concejalía con sus estudios. "Como estoy en cuarto ando algo más liberada. Sé que habrá momentos difíciles pero sabré hacerlo". Sabe que es un reto y que se enfrenta a personas que llevan muchos años en política pero "de todo se aprende, y el respeto, que no miedo, también es bueno".

Respecto a su juventud, considera que tiene también un aspecto muy positivo. "Creo que tendré la capacidad de hacer que los jóvenes se interesen por la política. Es muy importante saber compatibilizar los movimientos en la calle con la vía institucional y que los jóvenes vean que los políticos no son personas de otro planeta", señala. Precisamente la emigración de los jóvenes es uno de los asuntos que más preocupa a Marina Blanco. "Cada año se van más jóvenes de La Rioja y desde el Ayuntamiento tenemos que ser capaces de impulsar políticas de empleo y vivienda para evitarlo".