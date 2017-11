¿Qué te parece que se imparta religión islámica en los colegios?

En los últimos días se ha dado a conocer una sentencia pionera en España que reconoce el derecho de un alumno a cursar la asignatura de religión islámica en Secundaria mientras que en el resto de comunidades solo se aplica en Primaria. De esta forma, el Gobierno de La Rioja está obligado a poner en marcha esta asignatura en un plazo máximo de veinte días.

En La Rioja hay ahora mismo 3.276 estudiantes que profesan el Islam y es una de las comunidades autónomas en la que no hay ningún profesor de religión contratado.

La única condición que contempla la ley es que haya un número mínimo de diez alumnos por ciclo para cursar religión islámica, algo que parece darse de sobra en La Rioja, donde se estima que hay algo más de 3.000 alumnos musulmanes en Primaria y 37 centros donde se supera ese porcentaje.

La comunidad musulmana considera por su parte que estamos ante "un día histórico toda la sociedad", Aseguran que "estamos avanzando en la igualdad" . Lo único que no convence es que la consejería haya manifestado su intención de poner en marcha la asignatura de religión islámica de modo experimental, como proyecto piloto. "No es ningún experimento, tiene una base sólida y está amparado por la ley, además, en las comunidades en las que se ha hecho como experiencia piloto, no se ha avanzado nada y se ha quedado ahí".

Entre los riojanos entrevistados por Rioja2, las opiniones son diversas. Y es que hay personas que consideran que "la religión islámica y todas las religiones es algo privado" y apuestan porque en los colegios se refuercen temas relacionados con "la ética, los valores y la inteligencia emocional. No soy partidaria de impartir religión en los colegios".