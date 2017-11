Las condiciones de Ciudadanos para votar sí a los Presupuestos de La Rioja

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos "no va a apoyar unos Presupuestos del Parlamento que no se ajustan a las necesidades de una Cámara plural y diversa". De hecho el vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento y diputado de Ciudadanos, Tomás Martínez Flaño lo ha dejado claro. "Si se admiten nuestras propuestas votaremos a favor de los Presupuestos, pero si no es así, no los apoyaremos". Y " sin Presupuestos del Parlamento no hay Presupuestos Generales de La Rioja ".

Y entre estas propuestas, Ciudadanos de La Rioja apuesta por "i niciar el procedimiento para profesionalizar el Parlamento ", una propuesta que dice, "está respaldada por varios expertos en sede parlamentaria". Esta profesionalización, explica, "no consiste en aumentar la asignación de los Grupos Parlamentarios, no queremos destinar más dinero a los partidos políticos, sino que el Presupuesto de la Cámara se destine íntegramente a mejorar el servicio y las instalaciones de la misma. Al PP le sigue interesando silenciar a esta cámara”, ha señalado el diputado naranja.

Pero además, desde Ciudadanos también plantean incorporar un nuevo letrado y crear una plaza de funcionario para reforzar el servicio de gestión parlamentaria y la contratación de un servicio de asistencia jurídica por cada grupo parlamentario designado por estos y contratado por el Parlamento. Y en aras de la transparencia , Ciudadanos de La Rioja plantea "crear un servicio de digitalización de documentación para que todo el contenido generado en el Parlamento esté colgado en la web y en el Portal de Transparencia".

Y es que para Ciudadanos de La Rioja "el Partido Popular está paralizando la gestión del Parlamento de La Rioja con unos Presupuestos obsoletos que condenan a la Cámara regional a seguir siendo una institución anticuada". De hecho, Martínez Flaño ha recordado que se negó a votar unos presupuestos entregados a los miembros de la mesa el pasado 20 de octubre, "con un solo día de antelación y sin tiempo para revisarlos".

El año pasado "Ciudadanos votó que no por la misma razón, porque estos presupuestos no atienden a las necesidades reales del Parlamento de La Rioja de esta legislatura".

El Parlamento de esta legislatura, cuenta, se compone de cuatro grupos parlamentarios, no hay mayorías absolutas por lo que hay que negociar, hay muchas comisiones, ponencias, comisiones de investigación que requieren de la presencia de los letrados, resoluciones…etc. “Los servicios técnicos están desbordados por eso demandados que los Presupuestos se ajusten a la realidad, que se inviertan en su totalidad porque cada año la Presidenta devuelve al Gobierno de La Rioja unos 600.000 euros que no sabemos a dónde se destinan y que son muy necesarios en esta Cámara”, concluye Martínez Flaño.