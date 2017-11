La calle Laurel, una de las siete calles de España donde mejor se come

Que comer es un placer es algo que muchos tienen claro. Ahora bien, ¿sabes cuáles son las siete calles donde mejor se come en España? Rúa do Franco en Santiago de Compostela; calle Navas en Grandada; calle Mayor en San Sebastián; calle San Vicente en Valencia; calle Sagasta en Mérdia; el Húmedo de León y, como no, la calle Laurel de Logroño.

Así lo recoge una publicación en la que asegura que la tierra del vino por excelencia no podía faltar en este listado de propuestas. De hecho, El Viajero Fisgón destaca de la calle Laurel de Logroño su variado tapeo en el que se dan cita deliciosos bocados de tortilla o champiñones aliñados con ajoaceite.

Miles de razones por las que la calle Laurel de Logroño ocupa un lugar privilegiado entre las calles que mejor se come de España. Pero además, este portal también recomienda el "ambiente acogedor que transmite buen rollo por los cuatro costados y, con un buen vino de Rioja, claro".

Pero son muchos los reconocimientos que ha cosechado la calle Laurel de Logroño. Y es que es habitual que este rincón de la ciudad se cuele en listados de este tipo, ¿no te parece?