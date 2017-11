La Rioja podría ser la primera comunidad en ofrecer la religión islámica también en Secundaria

La pasada semana se daba a conocer la sentencia que obligaba a la consejería de Educación de La Rioja a ofertar la asignatura de religión islámica a dos alumnos. Hoy ha sido la comunidad musulmana, a través del colectivo ATIM, el que ha valorado este importante fallo judicial y ha aportado más datos del mismo.

La madre de estos dos alumnos ha recordado que se trata de un derecho amparado por una ley del año 1992. En 2009 se registraron en La Rioja las primeras solicitudes y en 2015 se hizo una campaña más intensiva por la igualdad de derechos en la escuela pero, hasta el momento, no se había dado ningún paso al respecto.

Por eso esta madre decidió acudir a la vía judicial al sentir que se estaban vulnerando sus derechos, que en otras comunidades sí se están atendiendo. Ha explicado que la ley obliga a los centros a amparar esa libertad religiosa ofreciendo al inicio del curso la posibilididad de optar por la asignatura de religión católica, 'Valores' o cualquiera de las otras confesiones que reconoce el Estado: musulmana, judía o evangélica. Algo que, hasta el momento, se ha hecho en otras comunidades pero no en La Rioja.

Sin embargo, con esta sentencia, pionera en España porque reconoce además el derecho de un alumno a cursar esta asignatura de religión islámica en Secundaria, mientras que en el resto de comunidades sólo se está aplicando en Primaria, el Gobierno de La Rioja está obligado a poner en marcha esta asignatura en un plazo máximo de veinte días. Ya ha comenzado la cuenta atrás.

La única condición que contempla la ley es que haya un número mínimo de diez alumnos por ciclo para cursarla, algo que parece darse de sobra en La Rioja, donde se estima que hay unos 3.000 alumnos musulmanes en Primaria y 37 centros donde se supera ese porcentaje. Existen además los profesores adecuados para ello, de hecho, ATIM presentó a la consejería un listado con 27 docentes preparados para impartir la asignatura en toda la etapa educativa, desde Infantil hasta Bachillerato.

También existe ya el material didáctico, con libros que además de los principios de la religión islámica, recogen otros valores relacionados con la educación cívica, la formación contra la violencia de género, el rechazo a la violencia terrorista en todas sus formas y el respeto.

"Es un día histórico no sólo para la comunidad musulmana sino para toda la sociedad", ha manifestado la madre de estos dos menores, "porque estamos avanzando en la igualdad". Lo único que no convence es que la consejería haya manifestado su intención de poner en marcha la asignatura de modo experimental, como proyecto piloto. "No es ningún experimento, tiene una base sólida y está amparado por la ley, además, en las comunidades en las que se ha hecho como experiencia piloto, no se ha avanzado nada y se ha quedado ahí".

La pelota está ahora en el tejado de la consejería que tiene un plazo de 20 días hábiles para ejecutar la sentencia. Aunque quieran recurrir a instancias superiores, eso no exime de su cumplimiento. "El derecho está reconocido ya para este curso 2017/2018, por lo que llevan dos meses de retraso. Hemos visto que hay voluntad política de cumplir pero, si no se hace, tendremos que interponer un recurso de ejecución", señala la madre.

Respecto a la posibilidad de que la religión, en todas su variantes, deba enseñarse fuera de los centros educativos, en iglesias o mezquitas, los muslmanes consideran que el colegio es el lugar en el que los niños deben formarse y por tanto deben ofertarse las diferentes opciones porque además, es ahí donde se cuenta con profesores totalmente preparados para ello.