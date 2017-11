Urruti domina que da miedo

Nada, o muy poco, pudo hacer Bengoetxea VI ante el ciclón que fue en el Adarraga Mikel Urrutikoetxea, que acompañará a Altuna III en la final de la jaula.

Pim-pam-pum, visto y no visto. Dos pelotazos rasos y violentos, remate, y a por otro tanto. Así fue la vaina de la segunda semifinal del cuatro y medio, en la que Mikel Urrutikoetxea no tuvo piedad con su compañero de ASEGARCE Oinatz Bengoetxea. En 11 se quedó el bravo delantero navarro, que no vio cómo aguantar el claro dominio de su rival y ya finalista. 32 minutos duró la semifinal desde que se puso la pelota en juego, pero de ellos, 12 fueron descansos (bien solicitados por los pelotaris, bien obligados por la ETB). Es decir, en 20 minutos se dirimió el encuentro, en el que Urruti dominó a su antojo, raseando violentamente la pelota para dejar inerme al campeón de 2016.

OInatz tan solo aguantó hasta el empate a 2, pero a partir de entonces Mikel, con una pelota de mucha y rápida salida de frontis, se fue escapando claramente sin que los tantos fueran peloteados: Saque-remate, o saque-cortadón-remate, así acababan la mayoría. Bengoetxea a duras penas ponía la pelota en el verde para el siguiente sartenazo de Urruti, y así los tantos subían deprisa al luminoso: 7-2, 10 a 3, 15-4… Ni descansos voluntarios, ni los obligados de la ETB, ni cuando tenía oportunidad de poner su pelota menos viva en juego… Nada que hacer, Oinatz lo intentaba pero solo había un pelotari en la cancha, Mikel Urrutikoetxea.

El partido pudo acabar en 22 a 7, algo así como un 6-0 en fútbol, pero entregó Urruti una manzanita que aprovechó el navarro, que así maquilló la derrota anotando hasta el cartón 11. Un voleón dos paredes de Mikel finiquitó la semifinal, para alegría de sus aficionados y decepción de los seguidores del perdedor.

Los corredores, dada la desigualdad, se dedicaron a contemplar tranquilamente el partido.

Así pues, la final de la jaula será jugada por Urrutikoetxea y Altuna III, ya que Jokin ganó claramente a Aimar Olaizola el sábado en Pamplona. Al igual que en la semifinal del Adarraga, en la final veremos dos estilos opuestos: el artístico de Altuna frente al potente de Urruti. Veremos cuál se lleva la txapela.

Datos Más de media entrada en el Adarraga, con incremento del precio de las entradas al tratarse de toda una semifinal del cuatro y medio. En el rebote, vacío salvo la primera fila, una solitaria bandera de La Rioja. Bengetxea VI: 6 remates, un saque y 4 fallos (uno al no devolver un saque restable). Urrutikoetxea: 16 remates, 2 saques y 4 fallos (uno al rebasar el límite de la jaula). En el preliminar, derrota de los riojanos Víctor y Untoria por 22 a 20 ante Elezkano II y Rezusta. Comenzó muy bien el de Ezcaray, dominando la contienda, aunque sin escaparse en el marcador. Para el 11 a 10 para los riojanos Víctor solo llevaba 2 tantos fallados por 8 tantos ganados. Pero en el ecuador del partido, si Rezusta ya venía dominando atrás, encontró una pelota más adecuada, con la que se hizo dueño del partido, propiciando los remates de su hasta entonces romo delantero. Así, los azules pasaron de perder 11 a 10 a ganar 19 a 11, tacada que fue determinante para su victoria final: Aunque los riojanos reaccionaron, no llegaron a remontar, quedándose finalmente en 20.

Víctor falló al final 7 tantos, pero fue capaz de terminar 14, cifras satisfactorias para el pelaire. Untoria no falló en exceso, pero sigue sin un golpeo fresco a la pelota. En su haber, la brava defensa, en el partido de autos insuficiente.

En el postre pudimos ver a un recuperado Darío Gómez, disfrutando el respetable con sus saques y sus sotamanos de derecha. Con Miguel Merino, tras un bonito partido perdieron por una ante Arteaga II y Salaverri.