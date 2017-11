La Rioja, la única comunidad sin víctimas mortales por fuegos en el hogar en 2016

La Rioja es, por tercer año consecutivo, la Comunidad que no ha registrado víctimas mortales en 2016 por fuegos en el hogar. Le sigue Islas Baleares, con un índice por millón de habitantes del 0,90, y la Comunidad de Madrid, con 1,08.

Más fuegos y más víctimas en las viviendas. Es el balance que dejó 2016, año en el que se produjo una media diaria de 44 fuegos en el hogar, un 3,2% más que en 2015, y 133 fallecidos, 23 más que el año anterior, pasando así de un ratio de 2,36 en 2015 a 2,86 fallecidos por millón de habitantes. 2016 rompe la tendencia bajista y se sitúa en el peor de los últimos años.

De los 16.136 fuegos sucedidos en la vivienda, los que tuvieron víctimas mortales fueron ocasionados por un aparato productor de calor (radiador o brasero), en el salón y durante el día. Más de la mitad de las víctimas eran hombres (52%) y mayores de 65 años (60%) . Entre las causas de muerte destaca la intoxicación, que afectó a 6 de cada 10, y las quemaduras, que quitaron la vida al 32%, sobre todo por no poder escapar de las llamas.

Son los últimos datos de víctimas mortales por fuego que han dado a conocer en Madrid, Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) en el marco de la presentación del estudio Víctimas de incendios en España 2016, realizado por ambas entidades con el objetivo de dar a conocer información precisa sobre las víctimas mortales de incendio y desarrollar acciones preventivas.

Estudio de víctimas de incendios en España 2016

El informe, el único que recoge de forma actualizada y precisa información sobre este tipo de sucesos en España, destaca que en 2016, los cuerpos de bomberos realizaron un total de 122.828 intervenciones por fuegos , lo que representa un 9,7% menos que el año anterior, y que contrasta con un ligero incremento producido en el número de fuegos en el hogar y con un aumento, más significativo que otros años (21% más), en relación al número de fallecidos.

También pone de manifiesto que l as personas mayores sufrieron el mayor número de fallecimientos , colectivo, que a juicio de los expertos necesita mayor protección y vigilancia y que hace necesario que se organicen mayor número de campañas de prevención.

Al analizar el número de fallecidos en viviendas por meses, se repite el mismo patrón que todos los años. Durante los seis meses fríos del año se origina el 62% de las víctimas mortales . Prueba de ello es que entre noviembre y febrero (4 meses) de 2016 se produjo casi el mismo número de fallecidos (87) que en el resto del año (88).

El peor mes fue febrero, donde la temperatura media fue de 9 grados debido a la entrada de aire polar que afectó a toda España y que duró seis días. Durante ese mes fallecieron 26 personas.

Entre las causas más probables de fuego en el hogar con víctimas mortales siguen destacando los ocasionados por aparatos de calefacción, como radiadores, chimeneas y braseros, de por sí ya críticos por su función de generar calor y que producen mayor demanda a las instalaciones eléctricas, que en muchas ocasiones sufren deterioro. También destacan los incidentes causados por el cigarrillo, hábito que todos los años provoca numerosas víctimas y aunque mejora respecto a hace dos años, todavía es preocupante. En 2016, los descuidos por el tabaco causaron 17 fallecidos, 5 menos que en 2015.

El salón es la dependencia de la vivienda en la que se origina el mayor número de fuegos, seguido, muy de cerca, por el dormitorio y la cocina, dato esencial para saber dónde se deben colocar los detectores de incendios, un aparato que Fundación MAPFRE distribuirá entre 7.000 hogares para alertar de que se está produciendo un incendio. Los detectores, que instalarán los servicios de bomberos de toda España, han sido donados por la empresa irlandesa EI Electronics.

Víctimas mortales en viviendas por comunidades autónomas

Por comunidades autónomas, las cinco con mayor índice de víctimas fallecidas en 2016 han sido Castilla La Mancha, con un ratio de 6,86 fallecidos por millón de habitantes; Castilla y León (con 6,54), Comunidad Valenciana (con 5,85), Asturias, (con 4,80), y Murcia (con 4,78). Por el contrario, las que tuvieron menor tasa de víctimas mortales en viviendas por millón de habitantes en 2016 fueron, La Rioja (un año más sin víctimas mortales), Islas Baleares (con 0,90) y Comunidad de Madrid (con 1,8).

Llama la atención la gran mejora experimentada por Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, que en 2015 ocupaban el peor ratio, y en las que en 2016 se ha producido una única víctima mortal.

En términos absolutos, Andalucía fue la comunidad autónoma con mayor número de víctimas mortales (con 33 fallecidos), 11 más que el año anterior, lo que supone un importante incremento del 50%. La segunda es Cataluña, con 30 víctimas mortales.

Medidas de prevención

Para prevenir un fuego, Fundación MAPFRE recomienda no fumar en la vivienda, ya que los cigarrillos mal apagados son unas de las principales causas de incendi o cuando hay víctimas mortales. También aconseja no sobrecargar los enchufes con ladrones , desconectar los aparatos eléctricos después de usarlos, no realizar manipulaciones caseras en las instalaciones eléctricas y no dejar cerillas y mecheros al alcance de los niños. Recomienda, además, no descuidar las velas, que es en esta época del año cuando más se utilizan.