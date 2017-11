Afecciones en el transporte urbano por la IV Carrera y Marcha de la Integración

El transporte urbano de Logroño registrará mañana algunas alteraciones debido a la celebración de la IV Carrera y Marcha de la Integración, organizada por Logroño Deporte y Proyecto Hombre con la colaboración de los vecinos de La Cava-Fardachón y otras entidades y colectivos. Las modificaciones afectarán concretamente a las líneas 4 y 9 entre las 11.00 y las 13.00 horas.

Línea 4

Palacio de Congresos – Pradoviejo y Pradoviejo – Palacio de Congresos

c/ La Cava – c/ Tejeras – giro 180º en glorieta con calle Pradoviejo – c/ Tejeras – c/ Clavijo – giro 180º en glorieta con Avenida de la sierra – c/ Clavijo – c/ La Cava.

Quedarán fuera de servicio las paradas de Las Tejeras, Pradoviejo y Alzheimer, Picos de Urbión, Medrano y Moncalvillo.

Línea 9

Pradoviejo – Las Norias y Las Norias – Pradoviejo

avenida de la Sierra – c/ Clavijo – c/ Las Tejeras – giro 180º en glorieta con calle Pradoviejo - c/ Tejeras – c/ Clavijo – Avenida de la Sierra.

Quedarán fuera de servicio las paradas de La Tejeras, Pradoviejo, Alzheimer, La Cava (margen oeste de la calle La Cava).