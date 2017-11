Preparados, listos, ¡Carrera y Marcha de la Integración!

Logroño acoge mañana la cuarta edición de la Carrera y Marcha de la Integración a beneficio de Proyecto Hombre. La cita ha sido organizada por cuarto año consecutivo por Logroño Deporte y Proyecto Hombre con la colaboración de los vecinos de La Cava-Fardachón y otras entidades y colectivos.

El programa comenzará a las 11.00 horas con el pistoletazo de salida de la Marcha de la Integración. El recorrido, de dos kilómetros, discurrirá por los parques de los barrios de la Cava-Fardachón y San Adrián. La salida y la meta estarán localizadas frente a la sede de la Asociación de Vecinos la Cava-Fardachón, en el número 3 de la calle Torrecilla en Cameros.

Es una prueba no competitiva para realizar andando o corriendo. En esta ocasión no es posible participar en bicicleta ni en patines, ya que hay partes del recorrido que no cuentan con asfalto. Se han diseñado variantes dispuestas con tramos alternativos para las sillas y vehículos adaptados. El trayecto es llano y de fácil ejecución.

A las 12.00 horas comenzará la Carrera de la Integración. Esta prueba, de carácter no competitivo, cuenta con un recorrido de de 7,5 kilómetros y se puede realizar exclusivamente corriendo o en bici de montaña BTT. El recorrido comprende tramos no asfaltados por las inmediaciones del barrio y cuenta con salida y llegada en el barrio de la Cava-Fardachón.

La Carrera y Marcha de la Integración es un evento de carácter solidario. Todo el dinero que se recaude se destinará íntegramente a Proyecto Hombre. El donativo para la participación en la prueba es de 5 euros e incluye camiseta, bolsa del corredor y la participación en el sorteo de artículos donados por los patrocinadores y colaboradores.

Por primera vez, se tomarán tiempos y clasificación en la prueba larga de 7,5 kilómetros gracias a la colaboración de la Federación Riojana de Atletismo y a su comité de jueces. Además, esta edición cuenta con entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de la prueba larga, tanto en categoría masculina como femenina. Esta cita deportiva está incluida y es puntuable para el IV Circuito Carreras del Ayuntamiento de Logroño.