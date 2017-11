Los vecinos de Los Lirios vuelven a cortar la cirvunvalación este viernes

La AAVV Los Lirios volverá a cortar la circunvalación a su paso por el barrio por ello convoca a la ciudadanía este viernes, a las 08,40 horas en los columpios viejos del parque de Los Lirios, "a cruzar la circunvalación juntos como acto de protesta ante el peligro cotidiano al que nos vemos abocados diariamente".

De nuevo explican esta actividad porque "nos vemos obligados a hablarles de nuestro barrio, situación recurrente que nos produce tristeza".

"Padecemos una situación anómala que arrastra nuestro barrio desde los años de su diseño allá en los años 80 y, de nuevo con aflicción, tenemos que reconocer que no es una situación que suceda sólo aquí".

Para la AAVV Los Lirios, "Logroño es una ciudad 'Frankenstein' que ha crecido a base de planes parciales y jamás se ha planteado seriamente la accesibilidad de manera integral. Aunque en la glorieta que une nuestro barrio a Logroño la velocidad de circulación convierta nuestra situación en una mucho más alarmante, urgente y grave".

La circunvalación de Logroño parte la ciudad de Logroño en dos mitades. "Y separa a nuestros barrios de la principal vía de acceso a la ciudad con la que estamos comunicados. En el barrio miramos con estupefacción a los que argumentan que debiéramos usar los otros dos accesos, lugares inhóspitos sin comercios, negocios alguno, ni población..., algo así como no ciudad, lo cual los inhabilita para nosotros como pasos preferentes para nuestros hijos menores de edad".

"Si no nos creen o les apetece frivolizar prueben a ir de la mano con un niño de 3 años a ver si pueden permitirse el lujo de afirmar que no implican un gran aumento de la longitud del recorrido. No, implican mucho más", aseguran.

Hace pocos meses -recuerdan- "logramos junto al teniente de alcalde, Miguel Sáinz, reducir la velocidad de acceso por Avda de Zaragoza a 40 km/h, pues se entraba a 60km/h, nadie se dio cuenta hasta 2017 de ello, también entre nuestras virtudes está la de ser invisibles por lo que se ve".

"A nosotros nos parece sintomático, sin entrar en el debate de por qué los camiones de gran tonelaje sí pueden cruzar por en medio de la ciudad en nuestro barrio".

Cabría señalar que la única mejora que se ha producido en la glorieta que une las dos Avdas (Zaragoza y la Paz), "más allá del mantenimiento lógico, es mérito también de esta asociación y su junta de entonces, que logró que se colocase señalización vertical en el paso en 2011".

"Ni antes ni después se ha buscado y trabajado en una solución para ese paso. Pero lejos de resolver nada, las instituciones han tomado insensatas decisiones que han agravado todavía más el problema", destacan desde la asociación.

Si la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja "no hubiese condenado arbitrariamente a cruzar a los niños a un colegio fuera del barrio o en la misma línea", si la Consejería de Salud del mismo Gobierno "no obligase a cruzar para recibir servicio a personas mayores, enfermos crónicos, vecinos con movilidad reducida, quizá la carga peatonal del paso fuese menor".

"Esta cuestión jamás se planteó en dos estudios técnicos con graves déficits y claramente dirigidos a la no construcción de dotaciones que garantizasen la igualdad y no comprometiesen nuestra vida y salud".

Ante esta situación, desde la AAVV Los Lirios piden a las autoridades "que acaben de una vez con esta lamentable sensación de que no nos quieren en nuestra ciudad, porque así no somos Logroño. Cuídennos, quiérannos, demuéstrennos que tienen la voluntad de dejar de discriminarnos y luchen con nosotros para que tampoco nos olviden otras administraciones".