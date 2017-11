Dimite Marga Aldama, concejal del PR+ en Calahorra

Marga Aldama León, Concejal del PR+ en el Ayuntamiento de Calahorra , ha anunciado que da el relevo como Concejal y Portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Calahorra a Gabriel Furgiuele , número dos de la lista del PR+ en las últimas elecciones. Marga Aldama ha anunciado hoy Jueves que ha registrado su decisión en el Ayuntamiento de Calahorra y ha comunicado está a todos los portavoces de los grupos políticos del Consistorio.

Marga Aldama accedió al Ayuntamiento de Calahorra en el año 2011 liderando la candidatura del Partido Riojano. Es una persona muy comprometida en el ámbito asociativo de Calahorra impulsando el movimiento “Salvemos el parque” en Calahorra, además de estar muy comprometida en ámbitos solidarios y de colaboración ciudadana. La Concejal regionalista ha sido en estos años arduos defensora del Hospital de Calahorra, de la transparencia en la gestión pública, así como en la colaboración entre todos los grupos políticos de Calahorra por encima de los intereses partidistas.

Destaca su partido cómo Marga Aldama logró en los últimos presupuestos calagurritanos poner en marcha el bono cultural para jóvenes, así como nuevos parques infantiles y para personas mayores, impulsara del punto limpio así como del Casco Antiguo y iniciativas para la atención ciudadana como , zonas de esparcimiento canino en el municipio o la renovación del alumbrado público en Calahorra.

“Mi situación personal no me permite dar el 100% por Calahorra y mi partido en estos momentos, quien me conoce sabe que no valgo para estar a medio gas y entiendo que debo dejar paso a mis compañeros para seguir con el trabajo constructivo y de diálogo en nuestro Ayuntamiento”, ha explicado Aldama, que ha mostrado su satisfacción “por haber arrimado el hombro para mejorar Calahorra y lograr que en los últimos años cada vez se hable más entre todos los partidos políticos y lleguemos a acuerdos, la falta de mayoría absoluta ha sido una alegría, hablar y consensuar entre todos es lo mejor que puede pasar en Calahorra”.

La Concejal regionalista ha agradecido a sus compañeros “la colaboración y el trabajo de apoyo que han realizado en los últimos años, el Partido Riojano es mucho más que Marga Aldama, es un grupo de calagurritanos comprometidos con la ciudad y con el regionalismo”.

El Partido Riojano ha anunciado que por unanimidad de sus miembros, Marga Aldama, será nombrada Presidenta del Comité Local de Calahorra para seguir elaborando propuestas para Calahorra y trabajar de forma más sosegada por la formación regionalista en Calahorra. En los próximos días el Partido Riojano presentará a Gabriel Furgiuele como nuevo Concejal en Calahorra. El PR+ ha subrayado la capacidad de trabajo del nuevo concejal que proviene del mundo asociativo de Calahorra con una importante relación con asociaciones del mundo relacionado con el medio ambiente. Los regionalistas han subrayado que Gabriel Furgiuele es en la actualidad Secretario de Medio Ambiente en la formación regionalista.