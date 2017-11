La Asociación para la Defensa de los Valores Católicos en la Enseñanza, ADVCE, ha convocado una concentración en varias ciudades, entre ellas Logroño, "para informar y mostrar su rechazo a los distintos proyectos de ley de garantía de derechos LGTBI". La concentración será este sábado día 4 de noviembre, en la Delegación del Gobierno, a las 12:00 horas.

Critican las últimas legislaciones relacionadas con el colectivo LGTBI que, a su juicio, "se presentan a la ciudadanía bajo las justas peticiones de respeto, igualdad y no discriminación, pero son leyes que atentan gravemente contra derechos fundamentales". Se refieren, entre otras normativas, a la Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.

Estas leyes suponen, para ADVCE, "una limitación de la libertad de expresión, pues cualquier pronunciamiento con opiniones personales hacia las conductas sexuales homosexuales puede ser calificado de homofobia. Por ejemplo, si uno considera que la adopción por parejas homosexuales es inapropiada, no va a poder expresar esta opinión personal libremente, sin miedo a ser denunciado por delito de odio. El respeto a las personas LGTBI parece entenderse como una obligación a estar de acuerdo con su doctrina, e incluso de apoyar todas sus actividades.".

Así, lamentan que de ser aprobada, la legislación permitirá que "un niño pueda entrar en el baño o vestuario de niñas si se siente niña, ya que debe ser tratado de acuerdo a su identidad de género. Esto choca frontalmente con los idearios propios de los centros de inspiración cristiana, forzando también la admisión de un alumno niño que sintiéndose niña quiera llevar el uniforme femenino".

Con un ideario similar, el autobús de Hazte Oír ya intentó en mayo recorrer las calles de Logroño. Sin embargo, no pudo pasar de Agoncillo. Allí le recibieron un gurpo de activistas que se enfrentaron directamente a este colectivo ultracatólico, tratando de hacerles ver el odio que generan entre los más débiles, los niños. Posteriormente, la Guardia Civil les impidió el paso al no contar con autorización, ya que el Ayuntamiento les había declarado por unanimidad 'non gratos'.

REACCIÓN DE LOS COLECTIVOS LGTB

​Tanto Gylda como la Marea Arcoíris han querido invitar a la ciudadanía a hacer oídos sordos a este mensaje de odio que, consideran, promueve esta concentración. También han anunciado que continuarán con su labor de concienciación hacia una sociedad donde imperen los valores de igualdad, tolerancia y diversidad.

"No vamos a tolerar discursos de odio, dirigidos además hacia los más vulnerables, y fomentando la discriminación hacia personas que ellos consideran diferentes, cuando la realidad es que todos somos diferentes", ha dicho Marea Arcoíris, que considera estas ideas "peligrosas", aunque creen que no representan a la mayoría de la sociedad.

"Este tipo de comportamientos evidencian la necesidad del trabajo educativo en valores y en diversidad afectivo-sexual, especialmente la protección de nuestros menores de acoso y ciberacoso, así como protocolos y leyes que protejan a nuestros menores". Por ello, instan al Gobierno de La Rioja a promover actuaciones educativas y legislativas que sean inclusivas de todas las realidades sociales.